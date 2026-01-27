Peugeot: Γιορτάζει το πάθος της για το GTi

Στη φετινή έκθεση Retromobile που διοργανώνεται στο Παρίσι από τις 28 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2026, η Peugeot θα δώσει έμφαση στο πάθος της για τις GTi εκδόσεις.

Στην έκθεση, η εταιρεία θα παρουσιάσει τα μοντέλα Peugeot 205 και 208 GTi που διαμόρφωσαν τον θρύλο, πάνω από 40 χρόνια πριν, μαζί με τον διάδοχό τους: το νέο Peugeot E‑208 GTi, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη Γαλλία, στο εμβληματικό λευκό χρώμα του πρώτου 205 GTi.

Στην έκθεση, οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να θαυμάσουν ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σύμπαν του GTi, με κινητήρα, τιμόνια, ζάντες αλουμινίου.

Σημειώνω ότι το έτος 2026 σηματοδοτεί την μεγάλη επιστροφή της ετικέτας Peugeot GTi, με την κυκλοφορία του νέου Peugeot E‑208 GTi να έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Ιστορικά μοντέλα Peugeot 205 GTi που παρουσιάζονται στην Retromobile 2026

Peugeot 205 GTi 1.6 105 hp – το αυθεντικό

Το Peugeot GTi ξεκίνησε τα πάντα το 1984: ένα μικρό, ζωηρό αυτοκίνητο που ήταν ταυτόχρονα κομψό και σπορ, ικανό να ανταγωνιστεί πολύ μεγαλύτερους, πιο ισχυρούς και πιο ακριβούς αντιπάλους.

Peugeot 205 GTi 1.6 115 ίπποι – επιπλέον ισχύς

Το 1986, ο ζωηρός κινητήρας 1.6 lt του Peugeot 205 GTi, ενισχυμένος από το Peugeot Talbot Sport, απέκτησε 10 ίππους. Χάρη σε αυτή την ώθηση, το τρομερό παιδί του Σοσό παρέμεινε σημείο αναφοράς μεταξύ των hot hatchback — μιας κατηγορίας της οποίας την ανάπτυξη είχε ήδη προωθήσει σημαντικά. Αλλά η Peugeot δεν είχε τελειώσει με το 205 GTi.

Peugeot 205 GTi 1.9 130 ίπποι – η απόλυτη έκδοση

Το 1986, το Peugeot 205 GTi απέκτησε μια έκδοση 1.9lt, στην κορυφή της γκάμας. Με τον αυξημένο κυβισμό του, προσέφερε πλέον 130 ίππους μαζί με αναθεωρημένο σύστημα κίνησης.

Peugeot 205 CTi – το GTi που σου κόβει την ανάσα

Το πνεύμα του GTi σε ένα κάμπριο: το Peugeot 205 CTi κυκλοφόρησε το 1986, με κινητήρα 1.6lt 115 ίππων του GTi (που αργότερα αντικαταστάθηκε από έναν 1.9lt 105 ίππων) και με το πολυτελές στυλ του αγαπήθηκε γρήγορα.

Peugeot 205 GTi Dimma – μια υπόδειξη του 205 Turbo 16

Με τις εντυπωσιακά διευρυμένες καμάρες του, το 205 GTi που επανεξετάστηκε από τον Βέλγο κατασκευαστή αμαξωμάτων Dimma Design θυμίζει το θρυλικό 205 Turbo 16. Έχοντας λάβει την έγκριση τύπου από την Peugeot το 1989, αυτό το κιτ αμαξώματος από πολυεστέρα με τις φαρδιές καμάρες και τους περιμετρικούς προφυλακτήρες ήταν διαθέσιμο τόσο για τα 1.6 όσο και για το 1.9 GTi. Η Dimma αργότερα προσέφερε παρόμοιες μεταμορφώσεις για τα 306, 106 και 206.

Peugeot 205 GTi Griffe – εμπνευσμένο από τον Ζαν Τοντ

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1990, η Peugeot παρουσίασε το 205 GTi Griffe. Εμπνευσμένο από το προσωπικό 205 GTi του Ζαν Τοντ, τότε διευθυντή της Peugeot Talbot Sport, αυτή η περιορισμένη έκδοση 3.000 μονάδων ξεχώρισε με την κομψή βαφή Fluorite Green, τις ανθρακί ζάντες και το γκρι δερμάτινο εσωτερικό «Ouragan» με πράσινες ραφές.

Peugeot 205 Turbo 16 – Παγκόσμιος Πρωταθλητής!

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο Ζαν Τοντ ξεκίνησε να συμμετέχει με την Peugeot στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι – WRC. Για να γίνει δεκτό στην μυθική κατηγορία Group B, το αυτοκίνητο έπρεπε πρώτα να παραχθεί σε 200 μονάδες με νόμιμη κυκλοφορία. Το 205 Turbo 16 που εκτίθεται στη Retromobile είναι ένα από αυτά: τετρακίνηση, κινητήρας 1.8lt λίτρων στο κέντρο του πίσω μέρους, Turbo 16 βαλβίδων που αποδίδει 200 ​​ίππους… ή έως 300 ίππους με το κιτ Peugeot Talbot Sport. Πέρα από αυτές τις ριζοσπαστικές προδιαγραφές, το 205 T16 επωφελήθηκε επίσης από την ισορροπία και το ελαφρύ βάρος του 205 GTi, δίνοντάς του ένα πλεονέκτημα έναντι των βαρύτερων αντιπάλων. Το αποτέλεσμα: δύο τίτλοι Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι το 1985 και το 1986!