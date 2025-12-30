Peugeot: Με νέες εκδόσεις και πιο προσιτές τιμές θα κάνει ποδαρικό το 2026

Με καπαρωμένη τη δεύτερη θέση των πωλήσεων για το 2025, η Peugeot αναρριχήθηκε κατά μια θέση στην Ελλάδα, έναντι των τριών προηγούμενων ετών.

Η εισαγωγική εταιρεία του ομίλου Συγγελίδη, στο κατώφλι της νέας χρονιάς εισάγει μια νέα γκάμα αναβαθμισμένων επιβατικών εκδόσεων, από supermini μοντέλα, έως μεγάλα SUV και 9θέσια van, υβριδικά, εξηλεκτρισμένα ή αμιγώς ηλεκτρικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Peugeot παρουσιάζει, λοιπόν, τις νέες αναβαθμισμένες εκδόσεις εξοπλισμού Style Plus για τα μοντέλα 208 και 2008, καθώς και τη νέα έκδοση Style για το SUV 3008, που φέρουν περισσότερο εξοπλισμό, όπως: κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέφτες, αυτόματη λειτουργία προβολέων και το προηγμένο σύστημα συνδεσιμότητας και τηλεματικής PEUGEOT i Connect Advanced, στην ίδια τιμή.

Εξάλλου, οι ανανεωμένες εκδόσεις Allure, διατίθενται σε όλη τη γκάμα μοντέλων (208, 308, 408, 2008, 3008, 5008) και σε όλα τα συστήματα κίνησης, και περιλαμβάνουν επιπλέον στοιχεία όπως: Vision Park 360, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert.