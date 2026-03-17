Peugeot: Με νέο μοτέρ Turbo 100 έρχεται τον Απρίλιο το 208

Κατά 70% άλλαξε τον κινητήρα 1.2 PureTech 100 η Peugeot, παρουσιάζοντας το μοτέρ Turbo 100 στο μοντέλο Peugeot 208, το οποίο αναμένεται τον Απρίλιο του 2026 στην ελληνική αγορά.

Ο Turbo 100 είναι ένας κινητήρας 3ης γενιάς, και περιλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά, όπως η καδένα χρονισμού, ο υπερσυμπιεστής, το σύστημα ψεκασμού, τα έμβολα, το μπλοκ κυλίνδρων και άλλα.

Ο τρικύλινδρος κινητήρας χωρητικότητας 1.199 κ.εκ., αποδίδει μέγιστη ισχύ 101 hp (74 kW) στις 5.500 σ.α.λ., και έχει μέγιστη ροπή 205 Nm από τις 1.750 σ.α.λ.

Ο νέος υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας βελτιστοποιεί την απόκριση του κινητήρα στις χαμηλές στροφές, κάνοντας την οδήγηση στην πόλη πιο ευέλικτη και ενισχύει τις προσπεράσεις εκτός πόλης, ενώ έχει και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Παράλληλα, η λειτουργία του κινητήρα βασίζεται στον κύκλο Miller που σε συνδυασμό με την υψηλή σχέση συμπίεσης και την νέα σχεδίαση των κεφαλών στα έμβολα, συμβάλλει στη βελτίωση της θερμικής απόδοσης της καύσης.

Το μοτέρ έχει δοκιμαστεί σε πρωτότυπα οχήματα, ξεπερνώντας τα 200.000 χιλιόμετρα, κι επιβεβαιώνοντας την αντοχή του κινητήρα.

Το Peugeot 208 με τον κινητήρα Turbo 100 θα καλύπτεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, ενώ το σέρβις θα γίνεται κάθε 2 χρόνια ή 25.000 χλμ., με έναν ενδιάμεσο ετήσιο έλεγχο.