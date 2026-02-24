Peugeot: Με περισσότερο εξοπλισμό το υβριδικό 3008 σε ίδια τιμή

Σε τρεις εκδόσεις με ακόμα περισσότερο εξοπλισμός, λανσάρει το υβριδικό 3008 η Peugeot.

Συγκεκριμένα, το Fastback SUV μοντέλο, διακρίνεται από τις αεροδυναμικές γραμμές ενός coupe αυτοκινήτου, με ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών.

Στην καμπίνα, η φιλοσοφία του Peugeot i-cockpit εξελίσσεται περαιτέρω. Διακρίνεται το δυναμικό και αιωρούμενο Panoramic Display, που παρέχει όλες τις λειτουργίες πληροφόρησης και συνδεσιμότητας, υποστηρίζοντας ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto. Ο κρυφός LED φωτισμός, η ποιότητα των υλικών και η προσεγμένη συναρμογή, ολοκληρώνουν την εικόνα.

Το υβριδικό σύστημα του Peugeot 3008 απαρτίζεται από έναν κινητήρα βενζίνης 1.2lt PureTech, που συνδυάζεται με ήπια υποβοήθηση και αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 ταχυτήτων, αποδίδοντας συνολικά 145 ίππους.

Κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι μπορεί να πραγματοποιεί πάνω από το 50% του χρόνου αστικών μετακινήσεων αμιγώς ηλεκτρικά, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου έως και 20% σε σύγκριση με αντίστοιχα συμβατικά σύνολα. Η εργοστασιακή μέτρηση δείχνει ότι η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,5 λίτρα/100 χλμ., χαρίζοντας συνολική αυτονομία 1.000 χλμ., ενώ με εκπομπές CO2 στα 120 γρ./χλμ., απαλλάσσεται από τέλη κυκλοφορίας.

Ως προς τις εκδόσεις, η αρχική έκδοση Style με τιμή από 31.900 ευρώ, διαθέτει, μεταξύ άλλων: φιμέ κρύσταλλα, προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων, εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενους με φωτισμό προσέγγισης, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, κάμερα οπισθοπορείας 180 μοιρών με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, Peugeot Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών, ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto, καθίσματα σε συνδυασμό τεχνητό δέρμα / ύφασμα, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό.

Οι εκδόσεις Allure και GT διαθέτουν ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό, χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή τους, σε σχέση με πριν, όπως Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες προβολής 360 μοιρών), Adaptive Cruise Control Stop & Go, Blind Spot Detection (σύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου), Rear Cross Traffic Alert (σύστημα ειδοποίησης οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας) κ.α.