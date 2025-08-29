Peugeot: Τα νέα 308 και 308 SW σε υβριδικές, plug-in hybrid και ηλεκτρικές εκδόσεις

Στο φεύγα του καλοκαιριού, η Peugeot έφερε το καυτό, νέο 308 και την αντίστοιχη έκδοση 308 SW, την station wagon έκδοση του μοντέλου.

Η γαλλική μάρκα, παρουσιάζει το νέο 308 με μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων, προηγμένων και αποδοτικών κινητήριων συνόλων, ενώ είναι τα πρώτα μοντέλα της μάρκας που διαθέτουν φωτιζόμενο έμβλημα, ένα πραγματικό σήμα κατατεθέν.

Το νέο εμπρός μέρος ενσωματώνει επίσης νέα μάσκα και τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή με τις τρεις LED νυχιές, χαρίζοντας ακόμη πιο έντονη παρουσία στο δρόμο.

Οι προβολείς είναι Full LED και στις εκδόσεις GT LED Matrix.

Επίσης, οι ανασχεδιασμένες εισαγωγές αέρα βελτιώνουν την αεροδυναμική, συμβάλλοντας τόσο στη μείωση κατανάλωσης καυσίμου όσο και στη βελτίωση της αυτονομίας στις plug-in hybrid και ηλεκτρικές εκδόσεις.

Νέες είναι και οι ζάντες 17 και 18 ιντσών.

Στην καμπίνα δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων φέρει νέα γραφικά, κάτω από την οθόνη αφής 10 ιντσών βρίσκονται τα 5 πλήκτρα i-Toggles για ορισμένες ρυθμίσεις (κλιματισμός, τηλεφωνικές επαφές, ραδιοφωνικός σταθμός, πλοήγηση στο σπίτι κ.λ.π.) και πέραν των πλαστικών θα βρούμε υλικά όπως το αλουμίνιο και η Alcantara, ενώ υπάρχουν και 8 επιλογές χρωμάτων στον ατμοσφαιρικό φωτισμό, που εκτείνεται από το ταμπλό έως τα πλαϊνά πάνελ των θυρών.

Εξάλλου, στο νέο 308 SW τα καθίσματα της δεύτερης σειράς μπορούν να χωριστούν σε τρία μέρη (40/20/40) με τα χειριστήρια αναδίπλωσης προσβάσιμα από το πορτ-μπαγκάζ. Η δε έκδοση Hybrid έχει διπλό δάπεδο στο πορτ-μπαγκάζ, με όγκο που κυμαίνεται από 598 λίτρα έως 1487 λίτρα, ενώ διευκολύνει και το ηλεκτρικό άνοιγμα της πόρτας.

Τα νέα Peugeot 308 και 308 SW διαθέτουν συνδεδεμένες υπηρεσίες τους και τα ηλεκτρικά καινοτόμα χαρακτηριστικά V2L (τροφοδοτεί εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές) και Plug & Charge.

Τα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα προς το τέλος του 2025 στην Ελλάδα, σε υβριδικές, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Η ηλεκτρική έκδοση αποδίδει 115 kW (156 hp) με ροπή 270 Nm και φέρει πιο αποδοτική μπαταρία 58,4 kWh (55,4 kWh καθαρή) που χαρίζει 34 χιλιόμετρα περισσότερη αυτονομία, φτάνοντας στα 450 χλμ..

Ο οδηγός έχει 3 επιλογές αναγεννητικής πέδησης με τα paddles πίσω από το συμπαγές τιμόνι.

Η έκδοση Peugeot 308 plug-in hybrid 195 hp συνδυάζει έναν ηλεκτροκινητήρα 92 kW (125 hp) με έναν υπερτροφοδοτούμενο 4-κύλινδρο κινητήρα 1.6lt – 150 hp (110 kW), αποδίδοντας συνδυαστική ισχύ 195 hp (143 kW). Το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων e-DCS7 εγγυάται γρήγορες και ομαλές αλλαγές ταχυτήτων.

Το νέο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης δεύτερης γενιάς περιλαμβάνει μπαταρία 17,2 kWh που παρέχει επιπλέον 20 χλμ. αυτονομίας, προσφέροντας 100% ηλεκτρική αυτονομία 85 χλμ.

Όσον αφορά την υβριδική έκδοση Peugeot 308, αποδίδει 145 ίππους, συνδυάζεται με 6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6, έχει χαμηλή κατανάλωση και σε αστικές περιοχές μπορεί να οδηγηθεί έως και το 50% του χρόνου σε 100% ηλεκτρική λειτουργία μηδενικών εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης.

Τα νέα Peugeot 308 διατίθενται στάνταρ με πλήρη συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ασύρματου mirroring smartphone για Apple CarPlay και Android Auto και τέσσερις θύρες USB-C (δύο στα εμπρός και δύο στα πίσω καθίσματα), ενώ με την εφαρμογή MyPeugeot οι οδηγοί είναι πάντα συνδεδεμένοι.

Σημαντικό είναι, επίσης, ότι το νέο Peugeot 308 χρησιμοποιεί 31% ανακυκλωμένα υλικά (405 κιλά), με 34% χάλυβα και 58% ανακυκλωμένο αλουμίνιο, καθώς και 40 κιλά ανακυκλωμένα πολυμερή και βιοϋλικά.