Peugeot: To 3008 γιορτάζει την παραγωγή στο εργοστάσιο του Σοσό

Η πόλη Σοσό της Γαλλίας είναι η γενέτειρα της Peugeot, από όπου κατάγεται και η οικογένεια του Emile και του Armand Peugeot.

Σε αυτή τη πόλη εξακολουθεί να λειτουργεί το ιστορικό εργοστάσιο, ενώ υπάρχει και το περίφημο μουσείο Peugeot, στο οποίο ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους… μύλους πιπεριού, καθώς πριν ξεκινήσει η εταιρεία να κατασκευάζει αυτοκίνητα έφτιαχνε μύλους, τους οποίους εξακολουθεί να φτιάχνει και είναι πολύ γνωστή, παγκοσμίως, και για αυτή τη παραγωγή.

Στο εργοστάσιο του Σοσό, βγήκε από τη μονάδα παραγωγής το 200.000ό Peugeot 3008, ένα αυτοκίνητο που διακρίθηκε ιδιαίτερα, ξεχώρισε με τον fastback σχεδιασμό του και το αιωρούμενο Panoramic i-Cockpit με την οθόνη 21 ιντσών, απέσπασε βραβεία σχεδίασης, έχει κάνει μεγάλες πωλήσεις και διαθέτει πλήρη γκάμα κινητήριων συστημάτων: Hybrid 145 hp – με έξυπνo υβριδικό σύστημα 48V που λειτουργεί και αμιγώς ηλεκτρικά, Plug-in Hybrid 195 hp, και τρεις πλήρως ηλεκτρικές επιλογές: E-3008 210 hp, 230 hp Long Range – με ηλεκτρική αυτονομία έως 700 χλμ. και 325 hp Dual Motor με τετρακίνηση.

Σημειώνω ότι οι 100% ηλεκτρικές εκδόσεις αντιπροσωπεύουν το 22% των πωλήσεων, ενώ η κορυφαία έκδοση GT έχει κερδίσει το 54% των αγοραστών.

Το εργοστάσιο του Σοσό έχει 6.500 εργαζόμενους σε 2,5 βάρδιες και μπορεί να παράγει κάθε τύπο αμαξώματος και κινητήρα – ηλεκτρικό, υβριδικό ή θερμικό – προσαρμόζοντας την παραγωγή στην ζήτηση με μοναδική ευελιξία.