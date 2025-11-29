Piaggio: Το Porter NPE έγινε ηλεκτρικό

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, συμπαγή επαγγελματικά οχήματα, το Piaggio Porter NPE έγινε πλήρως ηλεκτρικό.

Με σφικτές αναλογίες, ευέλικτο και άνετο χάρη στο νέο εσωτερικό του, εξοπλισμένο με νέα χαρακτηριστικά υποβοήθησης οδηγού ADAS και συμβατό με τα πιο πρόσφατα πρότυπα παθητικής ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας, το Porter NPE διατηρεί και στην ηλεκτρική έκδοση όλα τα χαρακτηριστικά που έκαναν το Porter επιτυχημένο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο πλήρως ηλεκτρικό Porter προσφέρεται σε παραλλαγές σταθερής πλατφόρμας, ανατρεπόμενης πλατφόρμας και ανατρεπόμενης πλατφόρμας με εκτεταμένα πλευρικά πάνελ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι νέες εκδόσεις του Porter NPE διαθέτουν δομή από γαλβανισμένο χάλυβα υψηλής αντοχής με ηλεκτροστατική βαφή και πλευρικά πάνελ αλουμινίου που ανοίγουν σε τρεις πλευρές, ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ανατροπής, εκτεταμένα πλευρικά πάνελ ύψους 60 εκ. σε σχήμα πλέγματος (στην έκδοση που τα διαθέτει), μεγάλο ωφέλιμο φορτίο (880 κιλά στη σταθερή πλατφόρμα, 790 κιλά στην ανατρεπόμενη και 730 κιλά στην ανατρεπόμενη πλατφόρμα με εκτεταμένα πλευρικά πάνελ).

Οι καρότσες φόρτωσης έχουν μήκος έως 2,8μ. και εσωτερικού πλάτους 1,62μ. και το ύψος δαπέδου φόρτωσης είναι έως 85 εκ..

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αποδίδει μέγιστη ισχύ 150 kW και 342 Nm ροπής στον πίσω άξονα, βγάζοντας τελική ταχύτητα στα 90 χλμ./ώρα και αυτονομία έως 250 χλμ. σε αστικό κύκλο, από μπαταρία 42 kWh, 350 V LFP. Έχει εγγύηση 8 έτη ή 160.000 χλμ.

Καταλήγοντας, διαθέτει σε συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού: Αυτόνομο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (AEB), Σύστημα Διατήρησης Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ELKS), Έξυπνη Υποβοήθηση Ταχύτητας (ISA), Προειδοποίηση Σύγκρουσης Στάθμευσης (PCW), Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS), Σύστημα Ακουστικής Ειδοποίησης Οχήματος (AVAS), και Μηχανικό Σύστημα Ακινητοποίησης (EPL).

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται, επίσης: Ηλεκτρονικό Φρένο Στάθμευσης (EPB), Ηλεκτρονικό Έλεγχο Ευστάθειας (ESC), Μετριασμό Κλίσης Ρυμουλκούμενου (TSM), Υδραυλική Υποβοήθηση Φρένων (HBA), Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης (TCS), Προστασία κατά της Ανατροπής (ARP), και E-Call (αυτόματη ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχήματος, EU).