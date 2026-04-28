Πλήρη φόρτιση ή επιπλέον 500 χλμ. σε μόλις 5 λεπτά της ώρας από τη Geely

Τεχνολογία 900V παρουσίασε στο Πεκίνο
Δημήτρης Μπαλής

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη από την Geely, η οποία έχει παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου.

Κι ενώ μέχρι σήμερα οι ηλεκτρικές αρχιτεκτονικές των οχημάτων είναι 800V, στο μέγιστο βαθμό (η πλειονότητα είναι 400V, ήρθε η Geely να το αυξήσει στα 900V.

Πρόκειται για κάτι απίστευτο, καθώς επιτρέπει τεχνολογία εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης 12C, δηλαδή πλήρη φόρτιση οχήματος σε 1/12 της ώρας, που μεταφράζεται σε μόλις 5 λεπτά, ή επιπλέον 500 χλμ. αυτονομίας, σε μπαταρίες στερεάς κατάστασης.

Παράλληλα, η Geely παρουσίασε έξυπνα πιλοτήρια και έξυπνες λύσεις υποβοηθούμενης οδήγησης για το εγγύς μέλλον αλλά και καινοτομίες εκτός αυτοκινητιστικού περιβάλλοντος, όπως δίποδα ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη.

Με όλα αυτά η Geely εισέρχεται στην εποχή του «FullDomain AI 2.0», της αναβαθμισμένης αρχιτεκτονικής ευφυΐας οχημάτων όπως την είχε αποκαλύψει η Geely στην Έκθεση Τεχνολογίας CES 2026, στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ, πριν μερικούς μήνες. Στην ουσία, το Full-Domain AI 2.0 μετατρέπει το αυτοκίνητο από μια συλλογή λειτουργιών σε ένα «AI-defined» όχημα, προσφέροντας πιο φυσική αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής και αυξημένη ασφάλεια. 

Στο Πεκίνο, η Geely παρουσίασε και το EVA Cab Robotaxi, με ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες, με τέσσερις επιβάτες να κάθονται αντικριστά, και με λογισμικό υποβοηθούμενης οδήγησης επιπέδου L4, έτοιμο για μαζική παραγωγή.

Καταλήγοντας, ο όμιλος Geely έχει προγραμματίσει να λανσάρει την προσαρμοσμένη έκδοση «CaoCao Mobility» του EVA Cab Robotaxi το 2027, και να επιταχύνει την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση μεγάλης κλίμακας των υπηρεσιών Robotaxi, έχοντας κάνει πραγματικές δοκιμές για πάνω από έναν χρόνο.

