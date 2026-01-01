Ποδαρικό στο 2026 με το νέο Toyota Aygo X Hybrid Electric

Το Toyota Aygo X Hybrid Electric, σε σχέση με το Aygo X που ήταν στην αγορά, έφτασε στα 3,78μ., πιο μακρύ από τους μπροστινούς τροχούς έως τον προφυλακτήρα, ώστε να χωρέσει το μεγαλύτερου κυβισμού και διαμέτρου μοτέρ βενζίνης 1.5lt που διαθέτει προηγμένο σύστημα ψύξης, αντί του 1.0lt που είχε το προηγούμενο Aygo X. Το μοτέρ συνεργάζεται μόνο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων e-CVT.

Με 116 ίππους σε απόδοση, 44 παραπάνω, έχει μέση κατανάλωση 3,7 λίτρα στα 100 χλμ. και μόλις 2,9 λίτρα στην πόλη, ενώ με 84 γρ./χλμ. εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, απαλλάσσεται από τέλη κυκλοφορίας.

Η Toyota προσφέρει εγγύηση έως 11 χρόνια ή 200.000 χλμ. για το αμάξωμα, ενώ για τη μπαταρία η εγγύηση είναι 11 χρόνια ή 1 εκατ. χιλιόμετρα.