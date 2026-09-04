Νέες εκδόσεις Jeep Compass, πιο ισχυρές και με αυτονομία έως 660 χλμ.

Η εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων της Jeep στην Ελλάδα, κοινοπραξία του ομίλου Βασιλάκη, λανσάρει νέες εκδόσεις του αμιγώς ηλεκτρικού Jeep Compass, ενισχύοντας τις επιλογές αγοράς, ενώ έκανε και πιο ελκυστικές τις τιμές, με νέες προωθητικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, η έκδοση των 213 HP με μπαταρία 74 kWh και αυτονομία 500 χλμ. ξεκινά με τιμή από 37.990 ευρώ (περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση), και η έκδοση Long Range με μπαταρία των 96 kWh με αυτονομία 660 χλμ. από 43.990 ευρώ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Στον βασικό εξοπλισμό Altitude, περιλαμβάνονται: ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, LED προβολείς με αυτόματη εναλλαγή μεσαίας και μεγάλης σκάλας, ηλεκτροχρωματικός καθρέφτης, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, οσφυϊκή ρύθμιση καθίσματος οδηγού, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών, κεντρική οθόνη αφής 16 ιντσών με ασύρματο Apple CarPlay & Android Auto, σύστημα πλοήγησης, αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2 και το σύστημα Selec-Terrain που συντονίζει τα ηλεκτρονικά συστήματα για κάθε περίσταση τόσο σε κίνηση εντός όσο και εκτός ασφάλτου.

To κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Summit κοστίζει 40.990 ευρώ για την μπαταρία των 74 kWh και 46.990 ευρώ για την μπαταρία των 96 kWh, έχοντας: ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών, ενεργούς προβολείς LED Matrix και προβολείς ομίχλης, φωτιζόμενη γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, τιμόνι και παρμπρίζ, ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας και συναγερμό. Εξάλλου, το Jeep Compass 4xe, με δυνατότητες τετρακίνησης, προσφέρεται μόνο με τη μεγάλη μπαταρία των 96 kWh και τροφοδοτείται από δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνδυαστικά 375 HP. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η έκδοση εξοπλισμού Upland με τιμή από 48.990 ευρώ (περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση), περιλαμβάνει: ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών και ελαστικά M&S, προφυλακτήρες με ειδική off-road σχεδίαση, πίσω γάντζο ρυμούλκησης, προβολείς ομίχλης, ράγες οροφής και το σύστημα Selec-Terrain.

Η έκδοση Overland με τιμή 51.990 ευρώ (με την κρατική επιδότηση), διαθέτει επιπλέον: ενεργούς προβολείς LED Matrix, φωτιζόμενη γρίλια και λογότυπο Jeep στο πίσω μέρος, ειδικό αυτοκόλλητο στο καπό, ύφασμα υψηλής αντοχής στα καθίσματα, καφέ κεντρική κονσόλα, ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού, θερμαινόμενα καθίσματα, τιμόνι καθώς και παρμπρίζ. To Compass 4xe έχει 21 εκ. απόσταση από το έδαφος (+1 εκ. σε σχέση με τις δικίνητες εκδόσεις), καθώς και γωνίες προσέγγισης, ράμπας και αναχώρησης στις 28, 16 και 31 μοίρες, αντίστοιχα, ενώ μπορεί να διασχίσει υδάτινο πέρασμα βάθους έως 47 εκ..