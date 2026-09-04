Το CUPRA Raval πήρε 5 αστέρια ασφάλειας

Το CUPRA Raval εντάσσεται στη σειρά 5 αστέρων της CUPRA μαζί με τα Leon, Formentor, Born, Tavascan και Terramar, θέτοντας νέα πρότυπα ασφάλειας

Ωστόσο, το CUPRA Raval είναι το πρώτο που εντάχθηκε στο νέο, πιο αυστηρό σύστημα αξιολόγησης του Euro NCAP για το 2026, και πέτυχε τη βαθμολογία πέντε αστέρων στο Euro NCAP, με ισχυρά αποτελέσματα στους αναβαθμισμένους τομείς αξιολόγησης: Ασφαλής Οδήγηση 72%, Αποφυγή Σύγκρουσης 77%, Προστασία από Σύγκρουση 91% και Ασφάλεια Μετά τη Σύγκρουση 95%.

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Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης ενσωματώνει έξυπνα συστήματα σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την επίγνωση και την εμπλοκή του οδηγού, συμπεριλαμβανομένης της υποβοήθησης ταχύτητας, της αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας και των προηγμένων λειτουργιών παρακολούθησης, βοηθώντας τους οδηγούς να παραμένουν ενημερωμένοι και να έχουν τον έλεγχο σε ένα ευρύ φάσμα οδηγικών καταστάσεων.

Για την πρόληψη ή τον μετριασμό πιθανών ατυχημάτων, το CUPRA Raval διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού που υποστηρίζονται από εκτεταμένη αρχιτεκτονική αισθητήρων. Τεχνολογίες όπως το Αυτόνομο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης, η υποστήριξη λωρίδας κυκλοφορίας και η παρακολούθηση της περιβάλλουσας κυκλοφορίας, ενισχύουν την ικανότητα του οχήματος να εντοπίζει κινδύνους και να αντιδρά, όταν χρειάζεται, παρέχοντας ένα επιπλέον επίπεδο εμπιστοσύνης στην καθημερινή οδήγηση.

Παράλληλα, διαθέτει στιβαρή δομή αμαξώματος, και ένα ολοκληρωμένο πακέτο αερόσακων, παρέχοντας υψηλό επίπεδο προστασίας των επιβατών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση των κινδύνων τραυματισμού για τους άλλους χρήστες του δρόμου σε περίπτωση σύγκρουσης.

Επίσης, ενσωματώνει τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν την ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, όπως τα αυτόματα συστήματα κλήσης έκτακτης ανάγκης, και η διαχείριση οχήματος μετά από σύγκρουση.