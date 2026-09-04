Η Πειραιώς «γράφει ιστορία» στη Monza, δίπλα στη Visa Cash App Racing Bulls

Η Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που συνδέει το όνομά της με μία κορυφαία αγωνιστική ομάδα, μέσω της συνεργασίας της Visa με τη Visa Cash App Racing Bulls και αποκτώντας δυναμική παρουσία στον κόσμο του κορυφαίου μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το λογότυπο της Πειραιώς θα βρίσκεται σε κεντρική θέση πάνω στο μονοθέσιο, στις αγωνιστικές φόρμες και στα κράνη των οδηγών της ομάδας, στους αγώνες που θα πραγματοποιηθούν αυτόν το μήνα στη Monza της Ιταλίας.

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται μόνο εκεί. Για τους κατόχους πιστωτικών καρτών Visa της Πειραιώς, μετατρέπεται σε μια ευκαιρία συμμετοχής σε μοναδικές εμπειρίες.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, τρεις τυχεροί θα ταξιδέψουν μαζί με το άτομο της επιλογής τους στο LasVegasτον Νοέμβριο για να παρακολουθήσουν από VIP θέσεις τον αγώνα της Visa Cash App Racing Bulls, απολαμβάνοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο φιλοξενίας που περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, μεταφορές, αποκλειστικές εμπειρίες και Prepaid Visa αξίας 400 δολαρίων.

Η συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται μέσω των καθημερινών αγορών με πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς. Κάθε συναλλαγή αξίας 50€ και άνω προσφέρει μία συμμετοχή, για αγορές που θα πραγματοποιηθούν από τις 24 Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Με αυτή τη συνεργασία, η Πειραιώς ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και παράλληλα επιβραβεύει τους πελάτες της με προνόμια που ξεπερνούν την καθημερινότητα.