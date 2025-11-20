Porsche: Η Cayenne έγινε ηλεκτρική με 1.156 ίππους!

Ενώ η Porsche θα συνεχίσει να αναπτύσσει την Cayenne με αποδοτικά συστήματα εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικά συστήματα κίνησης για την επόμενη δεκαετία, εντούτοις μόλις παρουσίασε την Cayenne Electric, σε δύο εκδόσεις ισχύος, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για τη γερμανική μάρκα.

Ως πλήρως ηλεκτρικό SUV, συνδυάζει το DNA της Porsche με πρωτοποριακή τεχνολογία καθώς αποδίδει έως 1.156 ίππους (850 kW) και έως 1.500 Nm ροπής, όταν ενεργοποιείται το Launch Control, ενώ χαρίζει επιτάχυνση 2,5 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα και προσφέρει αυτονομία έως 642 χιλιόμετρα. Είναι η πιο ισχυρή Porsche παραγωγής όλων των εποχών.

Με περίπου το 36% των σπορ αυτοκινήτων που πωλούνται παγκοσμίως να είναι ηλεκτρικά, η Porsche είναι ένας από τους ταχύτερα μεταβαλλόμενους κατασκευαστές αυτοκινήτων το 2025.

Η πλήρως ηλεκτρική οικογένεια Cayenne αποτελείται αρχικά από δύο μοντέλα: την Cayenne Electric και την Cayenne Turbo Electric – και τα δύο με τετρακίνηση και εξοπλισμένα με ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης πρόσφυσης Porsche (ePTM).

Η Cayenne Electric προσφέρει επίσης κορυφαία στοιχεία ανάκτησης ενέργειας, επιτυγχάνοντας επίπεδα Formula E με έως και 600 kW ανακτώμενης ισχύος.

Η Cayenne Electric φέρει προσαρμοζόμενη αερανάρτηση με Porsche Active Suspension Management (PASM) και η Turbo διαθέτει επίσης πίσω διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Και τα δύο μοντέλα μπορούν να εξοπλιστούν με σύστημα τετραδιεύθυνσης στον πίσω άξονα, το οποίο κατευθύνει τους πίσω τροχούς έως και πέντε μοίρες.

Στην καρδιά των πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων Cayenne βρίσκεται η πρόσφατα ανεπτυγμένη μπαταρία υψηλής τάσης 113 kWh. Χάρη στην τεχνολογία 800 volt, η Cayenne φορτίζει με χωρητικότητα φόρτισης DC έως 390 kW.

Επίσης, είναι η πρώτη Porsche που υποστηρίζει προαιρετικά επαγωγική φόρτιση, ένα σύστημα που φορτίζει έως και 11 kW. Το μόνο που απαιτεί η ασύρματη φόρτιση Porsche είναι ο χρήστης να παρκάρει πάνω από μια πλάκα στο δάπεδο και η φόρτιση ξεκινά αυτόματα.

Σχεδιαστικά διαθέτει λεπτούς προβολείς Matrix LED, ελαφρώς κεκλιμένη γραμμή οροφής, πόρτες χωρίς πλαίσιο, ειδικές αεροδυναμικές ζάντες και έναν διαχύτη στο πίσω μέρος.

Η νέα Cayenne Electric είναι 55 χιλιοστά μακρύτερη από το μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης., με μήκος 4,985 μ.. Το πορτ-μπαγκάζ χωρά 781, ενώ υπάρχει χώρος μπροστά για ακόμα 90 λίτρα. Η δε ικανότητα ρυμούλκησης είναι μέχρι 3,5 τόνους.

Στον τομέα της ψηφιοποίησης, η Cayenne Electric φέρει οθόνη Flow Display – ένα κομψά καμπυλωτό πάνελ OLED που ενσωματώνεται άψογα στην κεντρική κονσόλα. Συμπληρώνεται από έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων με τεχνολογία OLED 14,25 ιντσών και μια προαιρετική οθόνη επιβατών 14,9 ιντσών. Συνολικά, το αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη περιοχή προβολής που έχει βρεθεί ποτέ σε μια Porsche. Για πρώτη φορά στην Cayenne, διατίθεται επίσης μια οθόνη head-up με τεχνολογία AR, η οποία αναπαριστά οπτικά μια περιοχή προβολής 87 ιντσών 10 μέτρα μπροστά από το όχημα.

Τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα Cayenne είναι διαθέσιμα για παραγγελία. Οι τιμές στη Γερμανία ξεκινούν από 105.200 ευρώ.