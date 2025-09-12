Πώς γίνεται ένας οδηγός να κυκλοφορεί στο αντίθετο ρεύμα ενός αυτοκινητοδρόμου

Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό, χθες Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, ήταν σοκαριστικό, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένα ακόμα νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο.

Η αιτία του δυστυχήματος ήταν η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ένα φαινόμενο που όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, εντούτοις τα πολλά περιστατικά υποδηλώνουν ότι είναι υπαρκτό και δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Γνωρίζοντας πολύ καλά τους σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους της χώρας μας, από τη φάση που ξεκίνησαν να κατασκευάζονται πριν από περίπου 20 χρόνια και από τα πολύ υψηλά μέτρα ασφαλείας που έχουν λάβει όλες οι εταιρείες παραχώρησης -Ολυμπία Οδός, Νέα Οδός, Μωρέας, Αιγαίου- αλλά και η Εγνατία Οδός που κατασκευάστηκε ως δημόσιο έργο και έχει περάσει τώρα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως παραχώρηση, μόνον ένας τρόπος υπάρχει για να μπει ένας οδηγός στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας: να είναι αφηρημένος και να μην προσέξει καθόλου τις σημάνσεις.

Τα σημεία για να κάνει ένας οδηγός το λάθος είναι μόνο οι κόμβοι, όπου πράγματι αν δεν έχεις την αίσθηση του που πηγαίνεις κι αν δεν δεις τις προειδοποιητικές πινακίδες, μπαίνεις στο αντίθετο ρεύμα. Και για να συμβεί αυτό η έλλειψη προσοχής μπορεί να προέρχεται είτε από τη μεγάλη ηλικία του οδηγού, είτε αν οδηγεί σε κατάσταση μέθης.

Ένας άλλος τρόπος να κινηθεί κάποιος στο αντίθετο ρεύμα, είναι να κάνει αναστροφή, όπως η οδηγός του ΙΧ που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Ολυμπία Οδό. Δηλαδή να έχει αντιληφθεί ότι δεν ήθελε να πάει σε αυτή τη κατεύθυνση και να γυρίσει προκειμένου να πάει στην έξοδο για να πάρει την άλλη κατεύθυνση. Πάντως, δεν γνωρίζουμε αν αυτό συνέβη στην άτυχη οδηγό που έχασε τη ζωή της, ή κάτι άλλο.

Μου έχει συμβεί να οδηγώ βράδυ στην Ολυμπία Οδό, στο ρεύμα προς Πάτρα, περίπου στο ύψος της Κορίνθου, και να υπάρχει οδηγός που κινείται αντίθετα. Έκανα σήματα για να τον ενημερώσω και αμέσως κάλεσα τον τετραψήφιο αριθμό της εταιρείας που αμέσως επιλήφθηκε του θέματος στέλνοντας όχημα και σταματώντας την κυκλοφορία των επερχόμενων οχημάτων για να αποτραπεί η μετωπική σύγκρουση.

Οι εταιρείες που λειτουργούν τους αυτοκινητοδρόμους διαθέτουν σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης σχεδόν όλου του μήκους του αυτοκινητοδρόμου, με κάμερες ασφαλείας (όχι καταγραφής ορίων ταχύτητας για να δίνονται κλήσεις της Τροχαίας) και έχουν πολλά οχήματα που είτε κινούνται συνεχώς στους αυτοκινητοδρόμους, είτε είναι σε ετοιμότητα για κάθε συμβάν.

Παράλληλα, όπως ενημερώθηκα από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, στη Λεπτοκαρυά λειτουργούν αισθητήρες ανίχνευσης οχημάτων που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, και τα προειδοποιητικά σήματα γίνονται ακόμα πιο έντονα.

Κι επειδή όπως μου είπαν στελέχη της εταιρείας έχουν περίπου 565 (!!!) περιστατικά ανά έτος με αντίθετη κίνηση οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο, έχουν αναφέρει στην Τροχαία ότι μπορούν να της παρέχουν και καρφιά, προκειμένου να σταματήσουν τα αυτοκίνητα που κινούνται αντίθετα και δεν τα προλαβαίνουν. Όμως, δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη για κάτι τέτοιο και δεν εφαρμόζεται.

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε και περιστατικά αντίθετη κίνησης σε αυτοκινητόδρομο.

Έχοντας μιλήσει και με τις άλλες εταιρείες Παραχώρησης, τα νούμερα με οχήματα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα είναι εξίσου υψηλά.

Προσοχή, λοιπόν, διότι ακόμα και στους σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους της Ελλάδας, όπου τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα έχουν περιοριστεί σε πάνω από 95%, σε σχέση με το πώς ήταν οι δρόμοι πριν, δυστυχώς έχουμε περιστατικά που δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν ακαριαία.

Μπορεί οι αυτοκινητόδρομοί να είναι κλειστοί, με την έννοια ότι δεν μπαίνει κάθετα κάποιος οδηγός στον αυτοκινητόδρομο, εντούτοις μπορεί να εισέλθει από τους κόμβους, διότι εκεί δεν μπορεί να τοποθετηθεί μπάρα, για παράδειγμα, που να ανοιγοκλείνει.

Πάντως, επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται, δεν θεωρώ απίθανο να βρεθεί σύστημα που να αποτρέπει κάποιο όχημα να μπει σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Για την αναστροφή ίσως να μην μπορεί να βρεθεί λύση.