Σίγουρη η Seat έως το 2030 – Πιθανή κατάργηση μετά

Οι αλλαγές που εξαγγέλθηκαν από τον όμιλο Volkswagen, μέλος του οποίου είναι και η μάρκα SEAT, προφανώς και επηρεάζουν άμεσα την ιστορική, ισπανική μάρκα.

Το περιβάλλον είναι πολύ ανταγωνιστικό, σκληρό, πιεστικό, και η αλήθεια είναι ότι η μάρκα Seat έπεσε αρκετά στον σχεδιασμό του γερμανικού ομίλου, που πίστεψε -και όχι άδικα- πολύ περισσότερο στη μάρκα CUPRA, με πιο εκλεπτισμένα και σπορ μοντέλα, με έμφαση και την ηλεκτροκίνηση, μια τάση που διαρκώς εξελίσσεται.

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Τούτων δοθέντων, σύμφωνα και με όσα αποφασίστηκαν εντός του ομίλου Volkswagen, η μάρκα SEAT θα προχωρήσει κανονικά στα λανσαρίσματα και τις ανανεώσεις μοντέλων που έχουν ήδη προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης των mild-hybrid εκδόσεων των Ibiza και Arona, η οποία έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ωστόσο, για μετά το 2030 το μέλλον είναι αβέβαιο, καθώς η μελλοντική κατεύθυνση της μάρκας SEAT παραμένει υπό αξιολόγηση.

Ανάλογα με την εξέλιξη του ρυθμιστικού πλαισίου, της ζήτησης από τους πελάτες και των συνθηκών της αγοράς, ένα από τα ενδεχόμενα θα μπορούσε να είναι και η σταδιακή κατάργηση της μάρκας SEAT.

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Πάντως, ό,τι κι αν συμβεί, η SEAT S.A., στην οποία εντάσσεται η μάρκα SEAT, όπως και η CUPRA, και το δίκτυο των Επίσημων Συνεργατών της, θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό των πελατών της SEAT και να τηρούν στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους απέναντί τους. Δηλαδή σέρβις και επάρκεια ανταλλακτικών.