Πόσα ηλεκτρικά ταξί έχουν πουληθεί μέχρι σήμερα

Με αφορμή τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση των αυτοκινητιστών οδηγών ταξί, με πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η αγορά νέου ταξί να είναι υποχρεωτικά ηλεκτρικό από την 1η Ιανουαρίου 2026, ας δούμε ποια κατάσταση επικρατεί.

Κατ’ αρχάς, οι πωλήσεις ηλεκτρικών ταξί στη χώρα μας ξεκίνησαν πολύ δειλά το 2000 με 1 μόλις όχημα, το Nissan Leaf και φτάσαμε έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2025 τα 185 οχήματα!

Δηλαδή, σε πάνω από 5 χρόνια κάναμε μια τρύπα στο νερό, παρά την επιδοτούμενη πολιτική από το κράτος, μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», που ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με το πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί», που έφτανε το όφελος αγοράς (με απόσυρση παλαιού ταξί) έως τις 22.500 ευρώ.

Τα λάθη που έγιναν είναι αρκετά, τόσο από κυβερνητικής πλευράς που απαιτούσε να καταβάλλονται όλα τα χρήματα από τον αγοραστή και έπειτα, αφού εξεταστεί η αίτηση, μετά από καιρό (πολύ είναι αλήθεια), να του επιστρέφεται η επιδότηση, όσο και από πλευράς οδηγών ταξί που δεν αγκάλιασαν το πρόγραμμα. Έχουν ένα δίκιο ότι δεν υπάρχουν πιάτσες με φορτιστές, όμως θα μπορούσαν να ήταν πολλαπλάσια τα ηλεκτρικά ταξί από τα 161 που αγοράστηκαν μέσω του προγράμματος «Πράσινα Ταξί». Δηλαδή, στα περίπου 14.000 ταξί που κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μόνο, τα περίπου 75 ηλεκτρικά (σύμφωνα με στοιχεία του ΣΑΤΑ) ούτε καν που φαίνονται.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει απεντάξει το πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί» και σκοπεύει να διοχετεύσει, ενδεχομένως, αλλού τα χρήματα.

Δεδομένων όλων αυτών, την απροθυμία των αυτοκινητιστών ταξί να προχωρήσουν στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και με την αδυναμία πολλών να αγοράσουν ηλεκτρικό ταξί υπό αυτές τις συνθήκες (προκαταβολικά όλο το ποσό), το Υπουργείο σχεδιάζει και αναθεώρηση της υποχρεωτικότητας (σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω ρήξη με την κοινωνία) για κάθε νέο ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026 να είναι ηλεκτρικό.

Ο ΣΑΤΑ ζητά αφενός «παράταση χωρίς υποχρεωτικότητα, σε πιο ρεαλιστικούς χρόνους (π.χ. μέχρι το 2035) που μπορεί να συνδυαστεί με σταδιακή αύξηση των κινήτρων και εφαρμογή σταδιακής αύξησης στόχων ανανέωσης στόλου με ηλεκτρικά οχήματα, ώστε οι οδηγοί να προσαρμοστούν οικονομικά και τεχνικά με σχέδιο και ορίζοντα 10ετίας αρχόμενης από το 2033». Επίσης, ζητούν νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων για την αντικατάσταση του στόλου ταξί με ηλεκτρικά οχήματα, με οικονομικά κίνητρα, και υποδομές.

Επίσης, μια πρόταση για να κυκλοφορήσουν ηλεκτρικά ταξί είναι η μίσθωση μέσω του ZAP Club Taxi, σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική και τη Freenow. Ο στόχος είναι για 1.000 ταξί με μίσθωση και τα πρώτα θα κυκλοφορήσουν εντός του Δεκεμβρίου 2025. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ιδιώτες και εταιρείες ταξί, ενώ έχουν τοποθετηθεί σταθμοί φόρτισης σε ΟΑΚΑ, Σταθμό Κρουαζιέρας στον Πειραιά, στο Ρέντη (Village Cinemas) και έως τέλη Δεκεμβρίου 2025 στο Αεροδρόμιο της Αθήνας. Θα υπάρχουν συνολικά 30 φορτιστές που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν 600 ταξί.

Πόσα και ποια ηλεκτρικά ταξί έχουν πουληθεί

Συνολικά από το 2020 έως τον Οκτώβριο του 2025 έχουμε 185 πωληθέντα ηλεκτρικά ταξί.

Εκτός από το 1 ηλεκτρικό ταξί το 2020 (Nissan Leaf), το 2021 είχαμε 4 οχήματα (1 Kia Niro και 3 Skoda Enyaq iV) και το 2022 φτάσαμε τα 9 (1 Citroen eSpace Tourer, 6 Skoda Enyaq iV και 2 VW ID.4).

Το 2023 εκτοξεύτηκε το νούμερο στα 52 ηλεκτρικά ταξί (1 BMW iX1, 3 Hyundai Ioniq 5, 1 Kia Niro, 1 Kia EV6, 3 Mercedes EQA, 3 Mercedes EQB, 4 Nissan Leaf, 12 Skoda Enyaq, 5 Tesla Model 3, 16 Tesla Model Y και 3 VW ID.4).

Το 2024 με το επιδοτούμενο πρόγραμμα σε ισχύ, πουλήθηκαν 60 ηλεκτρικά ταξί (1 BMW i5), 4 BYD Atto3, 2 Hyundai Kona, 1 Mercedes EQA, 1 Mercedes EQE, 1 Nissan Ariya, 1 Peugeot 2008, 5 Skoda Enyaq, 19 Tesla Model 3, 23 Tesla Model Y, 1 Toyota bZ4X και 1 VW ID.7).

Και το 2025, έως και τον Οκτώβριο έχουμε ακόμα 59 ηλεκτρικά ταξί (2 Audi Q4 e-Tron, 1 BYD Atto 2, 2 BYD Atto 3, 1 BYD Seal U, 2 BYD Sealion 7, 1 Ford Capri, 4 Hyundai Ioniq 5, 1 Kyundai Kona, 1 Kia EV3, 1 Kia EV6, 1 Mercedes EQA, 1 Mercedes EQB, 1 Skoda Elroq, 7 Skoda Enyaq, 10 Tesla Model 3, 17 Tesla Model Y, 1 VW ID.5 και 2 VW ID.7).