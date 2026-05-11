Στα σκαριά νέο μικρομεσαίο C-SUV από την Opel

Η Stellantis, ένας γιγαντιαίος όμιλος, που μεταξύ των άλλων μαρκών έχει και την Opel, ανακοίνωσε μια ακόμα σημαντική εξέλιξη για τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού μοντέλου, μικρομεσαίου C-SUV στην Ευρώπη.

Μάλιστα, θα είναι το πρώτο μοντέλο της διευρυμένης συνεργασίας με την κινεζική Leapmotor, στην οποία από τον Οκτώβριο του 2023 η Stallantis κατέχει το 21% και έχει αναλάβει τη διάθεση των μοντέλων της στην Ευρώπη.

Αυτό που έγινε γνωστό στο Investor Day 2026 της Stellantis, είναι ότι η Opel πρόκειται να σχεδιάσει το μοντέλο στο Rüsselsheim, και αναμένεται να διατίθεται παράλληλα με τη σημερινή γκάμα SUV της μάρκας με τον κεραυνό, η οποία περιλαμβάνει τα Opel Grandland, Frontera και Mokka.

Ωστόσο, το νέο C-SUV μοντέλο θα εξελιχθεί από διεθνείς ομάδες που βρίσκονται στη Γερμανία και την Κίνα, και θα αξιοποιεί βασικά στοιχεία της προηγμένης ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής και της τεχνολογίας μπαταριών της Leapmotor, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα της Opel, την εμπειρία εντός καμπίνας, τη μηχανολογική εξέλιξη πλαισίου, καθώς και τις τεχνολογίες φωτισμού και καθισμάτων της μάρκας.

Το νέο SUV θα παράγεται στη Σαραγόσα της Ισπανίας, δίπλα στο Opel Corsa, αλλά και το C-SUV της Leapmotor, το Β-10. Το ισπανικό εργοστάσιο αποτελεί την έδρα του εμβληματικού μοντέλου της Opel στην κατηγορία B από το 1982.