Πρώτη γεύση από το Kia PV7

Το Kia PV7, το δεύτερο μοντέλο, μετά το PV5, της πλήρως ηλεκτρικής σειράς Platform Beyond Vehicle (PBV) της κορεατικής μάρκας, πρόκειται να παρουσιαστεί επίσημα σε λίγες ημέρες.

Αυτό θα συμβεί στην IAA Transportation στο Ανόβερο της Γερμανίας, στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

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Το PV7 επεκτείνει τη σειρά PBV της Kia στην κατηγορία ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV), διευρύνοντας την προσφορά ηλεκτρικής κινητικότητας.

Το PV7 προσφέρει αυξημένο χώρο και μεγαλύτερες δυνατότητες ​​από το PV5, καλύπτοντας τις εξελισσόμενες ανάγκες των επαγγελματικών πελατών σε ένα ευρύτερο φάσμα εμπορικών και lifestyle περιπτώσεων χρήσης.