Πρώτη γεύση από το Kia PV7

Το Kia PV7, το δεύτερο μοντέλο, μετά το PV5, της πλήρως ηλεκτρικής σειράς Platform Beyond Vehicle (PBV) της κορεατικής μάρκας, πρόκειται να παρουσιαστεί επίσημα σε λίγες ημέρες.
Αυτό θα συμβεί στην IAA Transportation στο Ανόβερο της Γερμανίας, στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.
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Το PV7 επεκτείνει τη σειρά PBV της Kia στην κατηγορία ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV), διευρύνοντας την προσφορά ηλεκτρικής κινητικότητας.
Το PV7 προσφέρει αυξημένο χώρο και μεγαλύτερες δυνατότητες από το PV5, καλύπτοντας τις εξελισσόμενες ανάγκες των επαγγελματικών πελατών σε ένα ευρύτερο φάσμα εμπορικών και lifestyle περιπτώσεων χρήσης.
Το ενιαίο προφίλ του συνδυάζει ισορροπημένες αναλογίες, ενώ το μαύρο καπό και η διακόσμηση στις κολόνες δημιουργούν μια έντονη αντίθεση με το χρώμα του αμαξώματος. Μαζί με τα χαρακτηριστικά γραφικά των μπροστινών και πίσω φώτων της Kia, αυτά τα στοιχεία ενισχύουν την ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα των Kia PBV.
Στην κορυφαία έκθεση επαγγελματικών οχημάτων στον κόσμο, η Kia θα παρουσιάσει επίσης μια σειρά από εκδόσεις του PV5, συμπεριλαμβανομένων των: PV5 Cargo L2/H2, PV5 Cargo L1/H1, PV5 Chassis, PV5 Passenger 7-seat, PV5 WAV (Wheelchair Accessible Vehicle) και PV5 Food Truck – αποδεικνύοντας την προσαρμοστικότητα της πλατφόρμας σε ποικίλες επιχειρηματικές εφαρμογές.