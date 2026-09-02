Εμφανώς ανανεωμένο το Lexus NX σε σχεδίαση, κινητήρια συστήματα και εξοπλισμό

Διαθέσιμο για παραγγελίες από τώρα, τον Σεπτέμβριο του 2026 είναι το ανανεωμένο Lexus NX. Το SUV που εγκαινίασε τη στρατηγική εξέλιξης «Next Chapter» της Lexus το 2021, και το πρώτο Lexus που προσέφερε plug-in hybrid τεχνολογία, έχει εδραιωθεί ως best-seller της Lexus, μαζί με το compact LBX. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τώρα, η Lexus προάγει το NX σχεδιαστικά, σε συστήματα κίνησης, άνεσης και ασφάλειας. Με 4,69μ. μήκος, 1,865μ. πλάτος, και 1,660μ. ύψος, η σχεδίαση του NX είναι πιο σπορ, με νέα μάσκα Spindle χωρίς πλαίσιο, νέα φωτιστικά σώματα, νέες «all-weather» μονάδες προβολέων με σύστημα Adaptive High-beam System, φώτα στροφής και σύστημα καθαρισμού, νέα διάταξη φωτισμού στο πίσω μέρος, και με φωτιζόμενο λογότυπο Lexus στο κέντρο, νέα διακοσμητικά μαρσπιέ, νέο φιμέ φινίρισμα των πολυάκτινων ζαντών αλουμινίου, 18 ή 20 ιντσών, και εξωτερικούς καθρέπτες σε σκούρα απόχρωση.

Η πιο σπορ εμφάνιση του νέου NX αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο στα μοντέλα F SPORT, με την έντονη αντίθεση του piano black φινιρίσματος στις ράγες οροφής, στην αεροτομή οροφής, στο κάτω μέρος των προφυλακτήρων και στα μαρσπιέ. Οι ζάντες 20 ιντσών υιοθετούν με λεπτές διπλές ακτίνες συνδυάζουν χαμηλό βάρος με υψηλή ακαμψία, έχοντας στο βάθος νέες κόκκινες δαγκάνες φρένων, και τα αεροδυναμικά στοιχεία στις γωνίες των πίσω προφυλακτήρων συμβάλλουν στη σταθερή οδική συμπεριφορά και την αεροδυναμική απόδοση. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Στην καμπίνα, θα βρούμε νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, νέα οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών, νέα κεντρική κονσόλα και κονσόλα οροφής, καθώς και νέες επενδύσεις στο επάνω μέρος των θυρών.

Η καθαρή και λιτή σχεδίαση του εσωτερικού ενισχύεται από τα «Responsive Hidden Switches». Η τεχνολογία αυτή διατηρεί την επιφάνεια του πίνακα οργάνων χωρίς εμφανείς διακόπτες. Οι κρυφοί διακόπτες φωτίζονται και εμφανίζονται όταν ο οδηγός πλησιάζει το χέρι του στον πίνακα, ενώ με το άγγιγμά τους παρέχουν απτική ανάδραση. Υπάρχουν αρκετές επιλογές χρωμάτων για το εσωτερικό, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και υλικά βιολογικής προέλευσης. Σε ανώτερες εκδόσεις εξοπλισμού, το Sensory Concierge συντονίζει τον φωτισμό της καμπίνας (50 διαφορετικές αποχρώσεις), τη μουσική, τον κλιματισμό, το άρωμα και τη θερμοκρασία των καθισμάτων, ώστε να δημιουργεί ένα εξατομικευμένο περιβάλλον.

Ως προς τα κινητήρια συστήματα, το νέο NX υιοθετεί την υβριδική τεχνολογία Lexus 6ης γενιάς τόσο στις full hybrid όσο και στις plug-in hybrid εκδόσεις. Η εξοικονόμηση βάρους κατά 10 κιλά, και η μείωση του ύψους κατά 10 εκ., χαμηλώνουν το κέντρο βάρους του αυτοκινήτου, βελτιώνοντας την ευστάθεια και την οδική συμπεριφορά. Το full hybrid NX 350h με θερμικό κινητήρα 2.5lt, ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία, έχει συνολική ισχύ 199 hp, προσφέροντας βελτιωμένη επιτάχυνση 7,3 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα, αυξημένη ικανότητα ρυμούλκησης στα 1.500 κιλά, χαμηλότερη κατανάλωση και χαμηλότερες εκπομπές CO2. Το νέο plug-in hybrid NX 450h+, με ίδια μοτέρ θερμικό και ηλεκτρικό, νέα μπαταρία ιόντων λιθίου με αυξημένη χωρητικότητα στις 23 kWh, αποδίδει περισσότερη ισχύ, στους 307 hp, έχει μικρότερη επιτάχυνση στα 6,1 δευτερόλεπτα, ίδια ικανότητα ρυμούλκησης και αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία κατά 40%, στα 100 χλμ. Το NX είναι το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της Lexus που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση DC, 10% έως 80% σε 30 λεπτά, η οποία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων. Επίσης, η τετρακίνηση ενεργοποιείται αυτόματα σε ευρύτερο φάσμα συνθηκών. Και τα δύο κινητήρια σύνολα συμμορφώνονται με το προσεχές πρότυπο Euro 7, ενώ αναμένεται να έχουν τις χαμηλότερες εκπομπές CO2 στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.