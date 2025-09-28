MotoGP: Ξανά στο θρόνο του ο Marc Marquez – Νικητής στην Ιαπωνία ο Bagnaia

Ιστορία έγραψε ο Μαρκ Μάρκεθ στο Μοντέγκι της Ιαπωνίας, στον 17ο από τους 22 αγώνες της χρονιάς του MotoGP.

Ο 32χρονος οδηγός της εργοστασιακής Ducati με τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατέκτησε με μαθηματικό τρόπο τον 7ο τίτλο του στο MotoGP και τον 9ο σε όλες τις κατηγορίες μοτοσυκλετών.

Θα ακολουθήσει, σε επόμενο άρθρο, λίγο αργότερα, η πορεία του Μαρκ προς τον τίτλο και η μεγάλη του επιστροφή στο θρόνο.

Μεγάλη επιστροφή όμως και για τον Φραντσέσκο Μπανιάια, με την άλλη εργοστασιακή Ducati, ο οποίος εκεί που δεν έπαιρνε βαθμούς και εγκατέλειπε πολλές φορές με προβλήματα στη μοτοσυκλέτα, χθες κέρδισε στο Sprint και σήμερα στο Grand Prix, ξεκινώντας και τις δύο ημέρες από την pole position.

Το 1-2 για την ήδη από καιρό παγκόσμια πρωταθλήτρια Ducati, ήταν το επιστέγασμα της σπουδαίας χρονιάς που κάνει, δίνοντας στους οδηγούς τους μια κατά γενική εκτίμηση, μια απίστευτη μοτοσυκλέτα.

Όμως στο Μοντέγκι σημειώθηκε μια ακόμα επιστροφή, αυτή της Honda στο βάθρο, με τον Ζοάν Μιρ στην 3η θέση. Η ιαπωνική ομάδα με νέο πλαίσιο και πολλά άλλα εξαρτήματα, ήταν πολύ ανταγωνιστική, δεν μπόρεσε να απειλήσει για τη νίκη, όμως έδειξε ότι μπορεί να είναι ξανά υπολογίσιμη.

Ο Μάρκο Μπετσέκι που χθες είχε πτώση επειδή έπεσε πάνω του ο ομόσταβλός του στην Aprilia Χόρχε Μαρτίν (πηγαίνει ξανά χειρουργείο με σπασμένη κλείδα), βρήκε δύναμη και τερμάτισε 4ος, μπροστά από τον Μορμπιντέλι με τη Ducati της VR46, ενώ ο μέχρι πριν από τον αγώνα διεκδικητής του τίτλου Αλεξ Μάρκεθ, ήταν 6ος με τη Gresini Ducati.

Με τους τίτλους να έχουν κριθεί σε οδηγούς και κατασκευαστές, απομένουν 5 αγώνες για το τέλος της χρονιάς, αρχής γενομένης από την Ινδονησία την ερχόμενη εβδομάδα.

Όμως, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα έχει το κέφι ο Μαρκ να παλεύει για νίκες, πώς θα συνεχίσει ο Μπανιάια, τι θα γίνει με τον Μπετσέκι, πώς θα εξελιχθεί η Honda.