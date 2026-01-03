Ράλι Ντακάρ από 3 έως 17 Ιανουαρίου στη Σαουδική Αραβία

Αντίστροφη μέτρηση για το Ράλι Ντακάρ 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 3-17 Ιανουαρίου και πάλι στη Σαουδική Αραβία, που φιλοξενεί τον αγώνα από το 2020.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 13 ειδικές διαδρομές, ξεκινώντας την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, με 4.759 αγωνιστικά χιλιόμετρα στην έρημο.

Στα αυτοκίνητα αναμένεται μεγάλη μάχη ουσιαστικά με 3 αυτοκίνητα.

Με τρεις νίκες στις τελευταίες τέσσερις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής του περσινού νικητή Yazeed Al Rajhi (δεν τρέχει φέτος λόγω τραυματισμού), το Toyota Hilux έχει αποδείξει ξεκάθαρα το επίπεδο απόδοσης και την αξιοπιστία του στο Ντακάρ.

Με αυτό το αυτοκίνητο θα τρέξουν, με διαφορετικές ομάδες, οι Νοτιοαφρικανοί Henk Lategan και Saood Variawa, ο Αμερικανός Seth Quintero, ο Αυστραλός Toby Price, ο Πορτογάλος Joao Ferreira ή ο Πολωνός οδηγός Eryk Goczal.

Με τα Dacia Sandriders θα τρέξουν οι Nasser Al Attiyah και Sébastien Loeb, μαζί με τον παγκόσμιο πρωταθλητή Lucas Moraes, ενώ ο Carlos Sainz ηγείται της ομάδας Ford Raptor με τους Nani Roma και Mattias Ekström στην παρέα.

Τα αυτοκίνητα Mini από την Xraid έχουν επίσης υψηλές φιλοδοξίες, ειδικά με τους Guillaume de Mévius και Mathieu Baumel. Ο Mathieu Serradori, οδηγώντας το CR7 του, σκοπεύει επίσης να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μάχη.

Στις μοτοσυκλέτες, ένα όνομα ξεχωρίζει ανάμεσα στα φαβορί για τον τίτλο της 48ης έκδοσης: ο νικητής του 2025, Daniel Sanders, σχεδόν άτρωτος καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, είναι το φαβορί των στοιχηματικών εταιρειών για να προσπαθήσει να διατηρήσει τον τίτλο του, μαζί με τον Luciano Benavides και τον πολλά υποσχόμενο Edgar Canet στην Red Bull KTM Factory Racing.

Απέναντι στον Αυστραλό, η ομάδα Monster Energy Honda HRC φτάνει με μια ισχυρή παρέα αναβατών: Tosha Schareina, Ricky Brabec, Adrien Van Beveren και Skyler Howes.

Η Hero MotoSport, με τους Ross Branch και «Nacho» Cornejo, και η Sherco Rally Factory, με τους Bradley Cox και Lorenzo Santolino, θα προσπαθήσουν να συμμετάσχουν στη μάχη για το βάθρο του Rally GP, καθώς και για τον τίτλο του Rally 2. Σε αυτή την κατηγορία, οι Tobias Ebster (Hero) και Harith Noah (Sherco) θα αντιμετωπίσουν τον Michael Docherty (BAS World KTM Team).

Εν αναμονή λοιπόν για τον επικό αγώνα.