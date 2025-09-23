Ρεκόρ τελικής ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής, με 496,22 χλμ./ώρα

Πολύ πάνω από την ταχύτητα απογείωσης των αεροσκαφών, που είναι κοντά στα 300 χλμ./ώρα, έχουν φτάσει να πιάνουν τελική ταχύτητα πολλά αυτοκίνητα, με το αμιγώς ηλεκτρικό YANGWANG U9 Xtreme, της premium εταιρείας της BYD, να φτάνει σε ρεκόρ για αυτοκίνητο παραγωγής, με 496,22 χλμ./ώρα.

Το ρεκόρ επιτεύχθηκε στην πίστα δοκιμών ATP Automotive Testing Papenburg στη Γερμανία.

Μάλιστα, δεν έπιασε μόνο τελική ταχύτητα μεγαλύτερη από όσα ηλεκτρικά δοκιμάστηκαν έως τώρα, αλλά ακόμα μεγαλύτερη έναντι των 490,484 χλμ./ώρα του ταχύτερου βενζινοκίνητου μοντέλου.

Έτσι, το YANGWANG U9 Xtreme έγινε το ταχύτερο αυτοκίνητο στον κόσμο, ανεξαρτήτως κινητήριου συστήματος.

Το U9X, εν συντομία, φέρει αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης με ηλεκτρικά υπερ-υψηλής τάσης 1200V (σε σύγκριση με 800V), μπαταρία Blade λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου με εντυπωσιακό ρυθμό εκφόρτισης 30C, τέσσερις υπερ-υψηλής ταχύτητας ηλεκτροκινητήρες που λειτουργούν έως και τις 30.000 σ.α.λ. και αποδίδουν συνολικά περισσότερους από 3.000 ίππους, ελαστικά semi-slick αγωνιστικών προδιαγραφών, καθώς και αναβαθμισμένη ανάρτηση DiSus-X με ειδική ρύθμιση για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες καταπονήσεις της οδήγησης σε πίστα.

Ο οδηγός του U9X ήταν ο Marc Basseng, Γερμανός στην καταγωγή, ανέφερε ότι το ρεκόρ ήταν εφικτό μόνο επειδή το U9 Xtreme διαθέτει απίστευτες επιδόσεις, ενώ τεχνικά, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το U9 Xtreme είναι πλέον διαθέσιμο για πελάτες, σε περιορισμένη παραγωγή που δεν θα ξεπεράσει τις 30 μονάδες.