Renault: Από 20.900 ευρώ το νέο Clio

Άμεσα διαθέσιμο είναι στην ελληνική αγορά το νέο Renault Clio, στην 6η γενιά του, εντελώς νέο, μακρύτερο κατά 6,7 εκ. από πριν (4,12 μ.), φαρδύτερο μετατρόχιο μπροστά κατά 2,2 εκ., ψηλότερο κατά 1,1 εκ. (1,45 μ.) και με μακρύτερο μεταξόνιο για 0,8 εκ.

Το νέο Clio παραπέμπει σχεδιαστικά σε compact coupe, ξεχωρίζει η νέα φωτιστική υπογραφή, με τα μεγάλα φώτα ημέρας σε μαύρο πλαίσιο, οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών, και το περίγραμμα των παραθύρων που στενεύει στην πίσω γωνία.

Στην ανανεωμένη και πιο ευρύχωρη καμπίνα, το ταμπλό διαθέτει μία διπλή οθόνη σχήματος V 10,1 ιντσών (ανάλογα την έκδοση), με την κεντρική οθόνη να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το μικρής διαμέτρου τιμόνι προέρχεται από μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας, και ενσωματώνει το πλήκτρο Multi-Sense για επιλογή προγραμμάτων οδήγησης. Νέα καθίσματα από ανακυκλωμένα υλικά, και ταπετσαρίες, δύο θύρες USB-C μπροστά, πρίζα 12 V στο πίσω μέρος και πορτ-μπαγκάζ που φτάνει έως τα 391 λίτρα.

Σε επίπεδο κινητήριων συνόλων, το νέο Renault Clio τροφοδοτείται με 3κύλινδρο turbo μοτέρ βενζίνης TCe 1.2lt ισχύος 115hp, που συνδυάζεται με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή με το νέο 6άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC με paddles στο τιμόνι.

Η δεύτερη έκδοση full hybrid εφοδιάζεται με E-Tech κινητήρα 1.8lt, που συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh, με νέο σύστημα ψύξης, και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη. Αποδίδει 160hp και επιταχύνει στα 0 – 100 χλμ./ώρα σε 8,3 δευτ., με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 89 γρ./χλμ., και μέση κατανάλωση, σε μικτό κύκλο, μόλις 3,9 λίτρα/100χλμ. Στην πόλη μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και στο 80% του χρόνου οδήγησης, ενώ χαρίζει συνολική αυτονομία έως 1.000 χλμ.

Αργότερα θα προστεθεί και η έκδοση Eco-G, με 3κύλινδρο turbo κινητήρα 1.2lt διπλού καυσίμου (βενζίνης και LPG) και ισχύ 120hp, που θα συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο EDC.

Διαθέσιμο με πλειάδα εξοπλισμού άνεσης, ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, με τιμές από 20.900 ευρώ, ενώ καλύπτεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας.