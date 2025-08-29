Driveit

Renault: Με νέο Clio στο Μόναχο

Παγκόσμια πρεμιέρα για την 6η γενιά του best seller της Renault
renault-iaa-2025-preview

Σειρά αποκαλύψεων στη φετινή, Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, 9-14 Σεπτεμβρίου, με τη Renault να παρουσιάζει το νέο Clio.

Πρόκειται για την 6η γενιά του μοντέλου με τις κορυφαίες πωλήσεις της μάρκας τα τελευταία 35 χρόνια.

Το μοντέλο θα αποκαλυφθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου το απόγευμα και από την επόμενη μέρα έως και τις 14 του μήνα, θα βρίσκεται στην Odeonsplatz, στην καρδιά του Μονάχου.

Σημειώνω ότι το Clio αποτελεί εμβληματικό μοντέλο για τη Renault και βασικός πυλώνας της γκάμας της από το 1990, ενώ είναι πρώτο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το πρώτο εξάμηνο του 2025 (με 130.500 μονάδες).

Στο περίπτερο της Renault θα εκτίθενται, επίσης, το πρωτότυπο Emblème (ένα οικογενειακό αυτοκίνητο, πραγματικό εργαστήριο πάνω σε τροχούς), το Renault 5 Turbo 3E (το πρώτο ηλεκτρικό «mini supercar»), καθώς και τα ηλεκτρικά Renault 5 και Renault 4 E-Tech.

