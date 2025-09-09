Renault: Νέο σε όλα το Clio στην 6η γενιά του

Το πιο καλοπουλημένο αυτοκίνητο στην ιστορία της Renault, το Clio, με 17 εκατ. πωλήσεις από το 1990, στις 5 γενιές του, όντας και το best seller γαλλικό μοντέλο όλων των εποχών, πέρασε δυναμικά σε μια νέα εποχή.

Μεγαλύτερο σε διαστάσεις, με περισσότερη άνεση στη καμπίνα, αυξημένο χώρο αποσκευών, πλειάδα τεχνολογικών συστημάτων και νέους κινητήρες, το νέο Clio είναι πράγματι νέο σε όλα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήκος έφτασε τα 4,116 μ., το πλάτος τα 1,768μ. και το ύψος τα 1,451μ., ενώ μάκρυνε το μεταξόνιο στα 2,591μ. και φάρδυναν τα μετατρόχια.

Αισθητικά, το μακρύτερο καπό ξεχωρίζει αρκετά, με τις πτυχές του να καταλήγουν στην πολυγωνική μάσκα και τα μεγάλα φώτα ημέρας στις άκρες, που παραπέμπουν αισθητικά στο διαμάντι του εμβλήματος της μάρκας.

Η νέα κεραία σε σχήμα πτερυγίου, η ενσωματωμένη αεροτομή, τα μαύρα προστατευτικά στα φτερά, οι ζάντες αλουμινίου έως 18 ιντσών, οι κρυφές χειρολαβές των πίσω θυρών, αλλά και το περίγραμμα των παραθύρων, που στενεύει στην πίσω γωνία, συνθέτουν ένα πολύ όμορφο σύνολο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δε καμπίνα, το μικρότερο τιμόνι με λιγότερες στροφές για να τερματίσει, η διπλή οθόνη σχήματος V 10,1 ιντσών (ανάλογα με την έκδοση), με την κεντρική οθόνη να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό, και τα ανακυκλωμένα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στις ταπετσαρίες και στα πλαστικά, μαζί με τους αυξημένους χώρους, συμβάλλουν στην άνεση και στην ευκολία της μετακίνησης πέντε επιβατών.

Η καμπίνα περιλαμβάνει δύο θύρες USB-C μπροστά, έναν επαγωγικό φορτιστή (ανάλογα με την έκδοση) και μια πρίζα 12 V στο πίσω μέρος, ενώ η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ φτάνει τα 391λίτρα (ανάλογα με τον κινητήρα) και το χαμηλότερο κατώφλι εξυπηρετεί στη φόρτωση.

Το νέο Renault Clio βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-B της Renault και είναι πιο ευέλικτο από ποτέ.

Θα προσφέρεται με ένα υβριδικό σύστημα που έχει πολύ μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον. Η έκδοση full hybrid E-Tech 160hp αποτελείται από έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 1.8lt, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh με νέο σύστημα ψύξης και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη σύνολο. Το σύνολο επιταχύνει σε 8,3 δευτ. (-1 δευτ. σε σχέση με την προηγούμενη γενιά), εκπέμπει 89 γρ./χλμ. και κυκλοφορεί ελεύθερα στον Δακτύλιο, ενώ η Renault δίνει μέση κατανάλωση μόλις 3,9 λίτρα/100χλμ. Εξίσου σημαντικό, όπως αναφέρει η Renault, είναι το γεγονός ότι μπορεί να κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια για έως και στο 80% του χρόνου οδήγησης μέσα και γύρω από τις πόλεις και να διανύει έως και 1.000 χλμ. σε αυτοκινητόδρομο.

Επίσης, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τέσσερα προγράμματα οδήγησης.

Πιο φτηνή αναμένεται να είναι η δεύτερη έκδοση με βελτιωμένο τρικύλινδρο κινητήρα TCe 1.2lt που αποδίδει 115hp. Συνδυάζεται με χειροκίνητο ή με το νέο αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων διπλού συμπλέκτη EDC, που έχει και χειροκίνητες αλλαγές μέσω paddles στο τιμόνι. Εκπέμπει, ανάλογα το κιβώτιο 114 ή 116 γρ./χλμ. CO2 και η μέση κατανάλωση είναι 5 και 5,1 λίτρα/100 χλμ., αντίστοιχα.

Αργότερα αναμένεται και έκδοση Eco-G με έναν τρικύλινδρο κινητήρα bi-fuel (βενζίνης και υγραερίου LPG), με ισχύ 120hp, και αυτόματο κιβώτιο EDC. Εκπέμπει από 107 γρ./χλμ. και βγάζει πολλά χιλιόμετρα με τα δύο καύσιμα.

Το νέο Clio έχει εμπλουτιστεί με πλήρη σουίτα δικτυωμένων υπηρεσιών infotainment, έχει ασύρματη αντιστοίχιση της οθόνης του smartphone μέσω Android Auto και Apple CarPlay, φέρει βάση ασύρματης φόρτισης και εφαρμογή My Renault για smartphone που δίνει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως επικοινωνίας με το όχημα.

Παράλληλα, εφοδιάζεται ούτε λίγο ούτε πολύ με 29 συστήματα υποβοήθησης οδηγού και με αυτόματο χειρόφρενο για ευκολία.

Στην Ελλάδα αναμένεται αρχές του 2026.