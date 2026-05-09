Σαφές προβάδισμα του Sebastien Ogier για νίκη στην Πορτογαλία

Πολύ απρόοπτο ήταν το Σάββατο στον 6ο αγώνα του WRC που διεξάγεται στην Πορτογαλία, καθώς η βροχή επηρέασε την εξέλιξη της μάχης.

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ με το Toyota Yaris Rally1, κατάφερε σήμερα να είναι ταχύτερος σε 3 από τις 9 ειδικές διαδρομές της ημέρας και να παραμείνει επικεφαλής αλλά με μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες του, και κυρίως από τον Τιερί Νεβίλ της Hyundai.

«Σήμερα το απόγευμα, με αυτές τις συνθήκες, χαίρομαι που το τερματίσαμε γιατί ήταν πολύ απαιτητικό. Δεν υπήρχε καθόλου πρόσφυση στη λάσπη, ήταν απλώς θέμα να το περάσουμε, αλλά είχαμε μια καλή μέρα», είπε ο Οζιέ, που τώρα βρίσκεται 21,9 δευτ. μπροστά από τον Νεβίλ.

Ο Σόλμπεργκ, που μέχρι το μεσημέρι ήταν δεύτερος, έχασε πολύ χρόνο όταν το μπροστινό δεξί ελαστικό του βγήκε από τη ζάντα και τώρα είναι στην 4η θέση, με 49,6 δευτ. διαφορά από τον Οζιέ.

Ο Σάμι Παχάρι με ένα ακόμα Toyota είναι τρίτος, 25,8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Οζιέ και δίνει τη δική του μάχη, ενώ ακολουθεί ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Έβανς, με Toyota, στα 58,2 δευτ.

Ο χθεσινός άτυχος, Αντριέν Φορμό με Hyundai, είναι 6ος αλλά πολύ μακριά από το βάθρο.

Αύριο Κυριακή έχουμε 4 ειδικές διαδρομές για το φινάλε του αγώνα.