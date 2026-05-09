Τρομερή μάχη στην Πορτογαλία με 4 οδηγούς σε διαφορά 8 δευτερολέπτων

Ο 6ος αγώνας του WRC προσφέρει απίστευτο θέαμα με δύο Toyota μπροστά και ένα Hyundai σε απόσταση αναπνοής
Ο Τιερί Νεβίλ με το Hyundai μάχεται για τη νίκη από την 3η θέση
Δημήτρης Μπαλής
Από την πρώτη ημέρα, την Πέμπτη, είχε φανεί ότι ο 6ος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι – WRC, θα είχε συναρπαστική εξέλιξη.

Κι αυτό συνέβη, καθώς σήμερα, στα μισά της ημέρας που περιλαμβάνει 9 ειδικές διαδρομές, οι 4 πρώτοι οδηγοί βρίσκονται σε διαφορά 7,7 δευτ. μεταξύ τους. Κι έπεται συνέχεια.

Μετά από τις 5 σημερινές ειδικές διαδρομές και σε 15 σύνολο, με τη βροχή να έχει κάνει την εμφάνισή της, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπαστιάν Οζιέ με Toyota Yaris Rally1, όντας ταχύτερος σε μια ειδική σήμερα, είναι μόλις 4 δευτ. μπροστά από τον ομόσταβλό του Όλιβερ Σόλμπεργκ, ο οποίος κέρδισε δύο ειδικές.

 

 
 
 
 
 
Στην 3η θέση ο δυναμικός Τιερί Νεβίλ με το Hyundai i20N Rally1, μόλις 5,5 δευτ. πίσω από τον Οζιέ, και ελπίζει σε ακόμα καλύτερους χρόνους. Δεν κέρδισε σήμερα ειδική, αλλά πηγαίνει γρήγορα.

Στην 4η θέση ο Σάμι Παχάρι με ένα ακόμα Toyota, κερδίζοντας μια ειδική διαδρομή και βρίσκεται σε απόσταση 7,7 δευτ. από τον Οζιέ.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Έλφιν Έβανς, μπαίνοντας πρώτος στις χωμάτινες ειδικές έχει μειονέκτημα καθαρίζοντας τους δρόμους, και είναι 20,2 δευτ. πίσω από τον ομόσταβλό του Οζιέ.

Ο Αντριέν Φορμό με ένα ακόμα Hyundai, έχοντας δύο κλαταρίσματα χθες, κέρδισε μια ειδική σήμερα και κινείται δυναμικά, όντας σε απόσταση 13 δευτ. από τον Έβανς.

Κατσούτα με Toyota, Σόρντο με Hyundai και ΜακΕρλιν με M-Sport Ford, ακολουθούν.

 

 
 
 
 
 
Απομένουν 4 ειδικές διαδρομές σήμερα για να δούμε πως θα κλείσει η ημέρα.

Αύριο θα έχουμε το φινάλε του αγώνα με 4 ειδικές.

