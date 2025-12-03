Σε λειτουργία από αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του Πάτρα – Πύργος

Παραδίδονται σε λειτουργία από αύριο Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, το μεσημέρι, και τα πρώτα 10 χλμ. του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου.

Το τμήμα Μιντιλόγλι – Καμίνια υπολειπόταν του υπόλοιπου τμήματος μέχρι τον Πύργο, το οποίο είχε δοθεί σε λειτουργία την 1η Αυγούστου 2025 (είχε κατασκευαστεί σε νέα χάραξη), καθώς ήταν και το πιο δύσκολο, τεχνικά, έργο, διότι κατασκευαζόταν επί του εν λειτουργία δρόμου.

Κατά την παράδοση του έργου θα βρισκόμαστε εκεί ώστε να μεταφέρουμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες.

Παράλληλα με τη λειτουργία του τμήματος Μιντιλόγλι – Καμίνια, θα τεθεί σε ισχύ και το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα – Κυλλήνη (46,5χλμ.).

Στον Μετωπικό σταθμό της Πάτρας οι τιμές για τις κατηγορίες 1,2,3,4 είναι, αντίστοιχα: 2,40, 3,50, 8,90 και 12,40 ευρώ.

Στον Πλευρικό σταθμό Κάτω Αχαϊάς, οι τιμές είναι: 1,50, 2,10, 5,40 και 7,50 ευρώ.

Εξάλλου, θα ισχύει και το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, με κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό σε οχήματα κατηγορίας 1 και 2 με χρήση πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού.

Επίσης τους επόμενους μήνες θα εφαρμοστεί και στην Πατρών – Πύργου η χιλιομετρική χρέωση που ισχύει στον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο.

Σημειώνω ότι ο Πατρών – Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.