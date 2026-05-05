Το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E με ημιαυτόνομη οδήγηση και αυτονομία έως 572 χλμ.

Με περισσότερα, ελκυστικά χαρακτηριστικά παρουσιάζεται το αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma GEN-E.

Το συμπαγές SUV φέρει σημαντικές αναβαθμίσεις, καθώς προστέθηκε το σύστημα BlueCruise για hands-free οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο.

Συγκεκριμένα, το προηγμένο αυτό σύστημα υποβοήθησης επιτρέπει οδήγηση «με ελεύθερα χέρια και μάτια στραμμένα στο δρόμο» σε καθορισμένους αυτοκινητόδρομους, καθιστώντας τις καθημερινές μετακινήσεις και την οδήγηση σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας λιγότερο απαιτητικές.

Το BlueCruise ήταν το πρώτο σύστημα του είδους που έλαβε κανονιστική έγκριση στην Ευρώπη το 2023 με την ηλεκτρική Mustang Mach-E της Ford. Έκτοτε έχει λάβει έγκριση για χρήση σε 16 αγορές της Ευρώπης, αποτελώντας το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στην περιοχή. Αυτό εξασφαλίζει πρόσβαση για χρήση σε περισσότερα από 135.000 χλμ. καθορισμένων αυτοκινητοδρόμων, γνωστών ως Blue Zones.

Με εφάπαξ αγορά, το BlueCruise μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περαιτέρω πληρωμή για πολλά χρόνια, ενώ υπάρχουν και μηνιαία ή ετήσια προγράμματα για πελάτες που θέλουν να δοκιμάσουν το BlueCruise ή χρειάζονται τη λειτουργία hands-free οδήγησης μόνο σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους – για παράδειγμα στις καλοκαιρινές διακοπές ή για επαγγελματικά ταξίδια. Όλα τα μοντέλα Ford με δυνατότητα χρήσης του συστήματος BlueCruise μπορούν να επωφεληθούν από μία τριμηνιαία δοκιμαστική περίοδο.

Επίσης, το Puma Gen-E, που παρουσιάστηκε το 2024, με μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 13,1 kWh/100, διαθέτει ανασχεδιασμένη μπαταρία υψηλής τάσης, με την αυτονομία να αυξάνεται στα 572 χλμ. μέσα στην πόλη και στα 417 χλμ. σε μικτό κύκλο, για ακόμα πιο άνετα ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων. Κι ακόμα, το νέο Ford Puma Gen-E φέρει αναβαθμισμένο ηχοσύστημα B&O Premium Audio με αυξημένη ισχύ 650 W και «midwoofers» υψηλότερων προδιαγραφών στις μπροστινές πόρτες.

Διαθέσιμη και η λειτουργία Premium Connectivity του συστήματος SYNC, παρέχοντας πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming, παιχνίδια και λειτουργίες καραόκε απευθείας μέσω της διεπαφής του οχήματος.

Καταλήγοντας, η νέα έκδοση BlueCruise Edition για το Puma Gen-E, με εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, περιλαμβάνει τη Hands Free τεχνολογία στον στάνταρ εξοπλισμό της, πλήρως ενεργοποιημένη χωρίς να απαιτείται συνδρομή. Διαθέτει μαύρες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, οροφή και καλύμματα καθρεπτών, εσωτερικό με ανάγλυφα ένθετα στα καθίσματα και λεπτομέρειες σε χρώμα Nordic Blue, Premium Connectivity, Connected Navigation χωρίς συνδρομή, καθώς και το αναβαθμισμένο σύστημα ήχου B&O Premium Audio.

Για την απόκτηση του ανανεωμένου Ford Puma Gen-E και της νέας έκδοσης Blue Cruise Edition, που είναι διαθέσιμα για παραγγελία, υπάρχουν ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν προκαταβολή από 10% και έως 84 δόσεις ή επιτόκιο από 0,9%, ενώ υποστηρίζεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect.