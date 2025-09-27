Seat: Απίστευτη τιμή με 2.799 ευρώ για το ηλεκτρικό MÓ 125

Με μόνο 2.799 ευρώ μπορεί κάποιος να αποκτήσει το αμιγώς ηλεκτρικό scooter της SEAT.

Το SEAT MÓ 125 επιδοτείται αφενός από την εισαγωγική εταιρεία στην Ελλάδα με ποσό 3.500 (για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων) και σε συνδυασμό με τα 538 ευρώ από το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», η τιμή διαμορφώνεται στα μόλις 2.799 ευρώ.

To SEAT MÓ 125 εφοδιάζεται με έναν ισχυρό και οικονομικό κινητήρα 7kw, που χαρίζει αυτονομία έως 137χλμ. και μέγιστη ταχύτητα 95χλμ. και διαθέτει 50 λίτρα αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κάθισμα του οδηγού, που χωρά δύο full face κράνη.

Είναι ικανό για οδήγηση στην πόλη, ενώ μπορεί να κινηθεί και εκτός αστικού περιβάλλοντος.



Διαθέτει τρεις λειτουργίες οδήγησης Eco, City και Sport, ώστε ο οδηγός να προσαρμόσει το στυλ που θέλει να κινηθεί, και φέρει αποσπώμενη μπαταρία, η οποία διαθέτει ροδάκια και χερούλι, για την ακούραστη μεταφορά της ενώ μπορεί να φορτιστεί πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε οικιακή πρίζα.