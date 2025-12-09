Skoda Elroq 85 – Δοκιμή: Βγάζει χιλιόμετρα, δίνει πολλά αλλά έχει και τίμημα

Η νέα εποχή της Skoda, όπως αυτή ορίζεται από τον όμιλο VW στον οποίο ανήκει, έχει τον εξηλεκτρισμό των μοντέλων της σε παράλληλη πορεία με τις θερμικές εκδόσεις.

Το Elroq είναι το πρώτο compact αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της τσέχικης μάρκας, του οποίου η ονομασία συνίσταται από το αρχικό el που παραπέμπει στην ηλεκτροκίνηση και το roq που προέρχεται από το Karoq. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το αδερφάκι του, με κινητήρα εσωτερικής καύσης, όμως είναι λίγο μικρότερο σε διαστάσεις, με 4,28μ. όταν το Elroq είναι στα 4,488μ. και το μεγαλύτερο ηλεκτρικό Enyaq στα 4,65μ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μολονότι η Skoda αναφέρει το Elroq ως compact, θέλοντας να επισημάνει ότι είναι το μικρότερο ηλεκτρικό της, εντούτοις δεν είναι και τόσο συμπαγές όταν πλησιάζει τα 4,5μ., αλλά είναι τόσο ευέλικτο με 9,3μ. κύκλο στροφής.

Με 1,88μ. πλάτος και 1,62μ. ύψος, διαθέτει το απαιτούμενο ανάστημα προκειμένου να αντιπαρατεθεί στην πολύ ανταγωνιστική αγορά των B-SUV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό που μου αρέσει πολύ στο σχήμα και στη σχεδίαση του Elroq είναι ότι δεν παραπέμπει σε ηλεκτρικό, όπως σχεδόν όλα τα ηλεκτρικά, τουλάχιστον στο μπροστινό τμήμα. Δηλαδή, μπορεί να έχει κλειστή μάσκα, όμως η μαύρη ταινία στον προφυλακτήρα δίνει μια διαφορετικότητα.

Το ολόγραμμα SKODA κοσμεί, πλέον, το καπό, αντί του παραδοσιακού σήματος της μάρκας που τείνει να αποτελέσει παρελθόν, ενώ τα LED φωτιστικά ημέρας χωρίζονται σε 4 τμήματα. Τα δε φώτα LED μεσαίας και μεγάλης σκάλας βρίσκονται χαμηλότερα. Να μια αντίστροφη, από τις συνηθισμένες, σχεδιαστικές απόψεις.

Τα μαύρα περιμετρικά προστατευτικά, οι ράγες οροφής, η μαύρη πίσω αεροτομή, το ολόγραμμα SKODA, και το τύπου αλουμινίου τελείωμα του προφυλακτήρα, συνθέτουν μια πράγματι καλαίσθητη σιλουέτα.

Ανοίγοντας την πόρτα, το μάτι καρφώνεται σε αυτές τις πορτοκαλί ζώνες ασφαλείας, που αν μη τι άλλο, προσδίδουν σπορτίφ χαρακτήρα. Τα καλοσχεδιασμένα καθίσματα με δέρμα και ύφασμα αποτελούν μια ακόμα ευχάριστη νότα, και έρχονται σε αρμονία με το πάνω μέρος του ταμπλό. Θα βρούμε και σκληρά πλαστικά, ωστόσο είναι λιγότερα σε σχέση με τα μαλακά, καλύτερης ποιότητας.

Προσεγμένο εργονομικά, με δερμάτινο τιμόνι δύο ακτίνων, οθόνη αφής 13 ιντσών για το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, μικρό πίνακα οργάνων, θύρες USB-C, αρκετές θήκες για μικροαντικείμενα, simply clever πινελιές –από ομπρέλα κρυμμένη στις πόρτες μέχρι ξύστρα για τον πάγο στο πορτ-μπαγκάζ-, μεγάλη άνεση στα πίσω καθίσματα –θα δυσκολευτεί ο τρίτος επιβάτης λόγω της κονσόλας- (2,765μ. μεταξόνιο) και μπόλικο πορτ-μπαγκάζ με 470 λίτρα όγκου.

Υπάρχουν λίγα χειριστήρια για τις λειτουργίες του κλιματισμού και τα προγράμματα οδήγησης, ενώ το head-up display στην έκδοση δοκιμής εξυπηρετεί πολύ ώστε να έχεις τα μάτια καρφωμένα μπροστά.

Κάθεσαι, πατάς το φρένο και το σύστημα κίνησης του Elroq ενεργοποιείται άμεσα. Θέτεις τον επιλογέα στο Β, ώστε να έχεις περισσότερη και πιο έντονη ανάκτηση ενέργειας (διαφορετικά στο D) και έχεις διαθέσιμα 545 Nm άφθονης ροπής στον πίσω άξονα, με 286 ίππους έτοιμους να καλπάσουν, επιταχύνοντας σε 6,6 δευτ. στα 0-100 χλμ./ώρα.

Αθόρυβο στην κύλιση, με ελάχιστους θορύβους να περνούν στην καμπίνα, και με την κατανάλωση να μη φεύγει από τις 17 kWh/100 χλμ. μπορείς να βγάλεις μεγάλη απόσταση στην πόλη, μέχρι να ξαναφορτίσεις. Στην πόλη έχει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και σου βγάζει πάνω από 500 χλμ., ενώ σε μεικτή χρήση –και με αυτοκινητόδρομο- θα αρκεστείς κοντά στα 450 χλμ.

Βέβαια, παίζει ρόλο και ποιο πρόγραμμα οδήγησης χρησιμοποιείς. Αν έχεις τον επιλογέα στο Β και Eco πρόγραμμα, θα πάρεις το μέγιστο σε αυτονομία. Το Individual πρόγραμμα εξατομικεύει τις ρυθμίσεις του κινητήριου συστήματος, ενώ το Sport τις εκτοξεύει, με πιο γρήγορη απόκριση στο γκάζι, κάνει το τιμόνι πιο σκληρό και την ανάρτηση επίσης.

Καλά τα φρένα, καλοστημένο στις στροφές, στιβαρό όσο χρειάζεται, πλαισιωμένο με πολλά συστήματα υποβοήθησης οδηγού και με Επιπέδου 2 σε αυτόνομη οδήγηση (όπως το Travel Assist), και με την εφαρμογή My Skoda έχεις αρκετές ευκολίες, από απόσταση, όπως να ανοίξεις το αυτοκίνητο ή να το προθερμάνεις και να το εντοπίσεις που το έχεις παρκάρει, διότι ξεχνάμε κιόλας.

Η έκδοση δοκιμές Elroq 85 δίνει, πράγματι, πάρα πολλά, ωστόσο ζητά και αρκετά, καθώς οι τιμές από τη βασική έκδοση ξεκινούν από 41.950 ευρώ. Πάντως, υπάρχουν Elroq 50 με τιμές από 28.950 ευρώ και Elroq 60 με τιμές από 35.950 ευρώ.