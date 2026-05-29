Κυρίαρχη η Ducati στις ελεύθερες δοκιμές στο Μουτζέλο

Δύο διακοπές με ισάριθμες κόκκινες σημαίες ήταν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά των ελεύθερων δοκιμαστικών στην πίστα του Μουτζέλο της Ιταλίας, για τον 7ο αγώνα της χρονιάς του MotoGP.

Η πρώτη κόκκινη σημαία βγήκε όταν ο Φάμπιο Κουαρταράρο έχασε το μπροστινό μέρος της Yamaha και έπεσε, γεμίζοντας χαλίκια την πίστα.

Η δεύτερη κόκκινη σημαία ήρθε ότι η KTM του Μπραντ Μπίντερ σταμάτησε μετά την έξοδο από τα πιτς.

Μέσα σε όλα αυτά, ο πολύ ανεβασμένος Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati της VR46 έκανε τον καλύτερο χρόνο, ακολουθούμενος από τον Φραντσέσκο Μπανιάια με την εργοστασιακή Ducati, ενώ τρίτο χρόνο έκανε ένας ακόμα Ιταλός, ο Ενεα Μπαστιανίνι με ΚΤΜ της Tech3.

Τρεις αναβάτες με Ducati στις επόμενες θέσεις, ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46, ο Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini και ο Μαρκ Μάρκεθ της εργοστασιακής Ducati, ο οποίος ανάρρωσε και επέστρεψε έπειτα από τα τελευταία χειρουργεία.

Οι δύο πρώτοι της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, Μάρκο Μπετσέκι και Χόρχε Μαρτίν με τις εργοστασιακές Aprilia έμειναν πιο πίσω, ενώ τη δεκάδα των οδηγών που πέρασαν απευθείας στο Q2 αύριο, για τη μάχη της pole position, έκλεισαν ο Αλεξ Ρινς με εργοστασιακή Yamaha, και ο ρούκι του πρωταθλήματος, Ντιόγκο Μορέιρα με Honda LCR.

Οι υπόλοιποι οδηγοί θα δώσουν μάχη αύριο στο Q1 των δοκιμαστικών, με τους δύο πρώτους να μπαίνουν κατευθείαν στο Q2, αργότερα.

Τις θέσεις των τραυματισμένων Αλεξ Μάρκεθ στη Gresini Ducati και Ζοάν Ζαρκό στη Honda LCR, πήραν οι Μικέλε Πίρο και Καλ Κράτσλοου, τερματίζοντας 21ος και 22ος, αντίστοιχα.