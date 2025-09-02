Smart: Θα έχουμε και πάλι smart-άκι

Στα πρότυπα των μικροσκοπικών smart που καταξίωσαν τη γερμανική μάρκα -θυγατρική της Mercedes-Benz- από το 1998, στην αστική κινητικότητα, βαδίζει η smart στη σύγχρονη εποχή της.

Μολονότι είχε χαράξει έναν άλλο δρόμο, αμιγώς ηλεκτρικό, καθώς η Mercedes-Benz συνεργάζεται με τον όμιλο Geely για την παραγωγή των οχημάτων στην Κίνα, και με μεγαλύτερα αμαξώματα, που είναι πολύ ακριβά, η smart προχωρά τώρα στην παραγωγή και μικρού μοντέλου.

Επιτέλους, θα πουν μερικοί, και όχι άδικα, καθώς έλειπε αυτό το αναγνωρίσιμο μοντέλο από την αγορά, ενώ και η smart, με αυτά τα αυτοκίνητα που διαθέτει τώρα, δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμη.

Έρχεται, λοιπόν, το διθέσιο smart #2, αμιγώς ηλεκτρικό, ένα αυτοκίνητο πόλης, να πλασαριστεί στη γκάμα της μάρκας με τα smart #1, smart #3 και smart #5.

Σχεδιασμένο από τη Mercedes-Benz, θα κατασκευάζεται κι αυτό στην Κίνα και πρόκειται να λανσαριστεί στην αγορά στα τέλη του 2026, με την Ευρώπη ως βασική αγορά.

Αναμφίβολα σε πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ευρώπης, όπως στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα άλλων πόλεων και στα νησιά, ένα τέτοιο αυτοκίνητο μπορεί να είναι χρήσιμο, λόγω μεγέθους, αλλά και επειδή δεν εκπέμπει ρύπους.