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Σοβαρό ατύχημα του Sebastien Ogier στο ράλι Φινλανδίας του WRC

Ο ίδιος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ ο συνοδηγός πήγε με το ασθενοφόρο
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Ο Σάμι Παχάρι με Toyota επικεφαλής στον αγώνα
Δημήτρης Μπαλής
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Σε ένα σπάνιο για τον Σεμπαστιάν Οζιέ ατύχημα, ο Γάλλος οδηγός έχασε τον έλεγχο του Toyota GR Yaris Rally 1 στο ράλι Φινλανδίας του WRC, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και ο συνοδηγός του Ζουλιέν Ινγκρασιά, ενώ ήταν επικεφαλής του αγώνα μέχρι την 17η ειδική διαδρομή, προς το τέλος της βγήκαν από το δρόμο με αποτέλεσμα να έχουν ένα σοβαρό ατύχημα που ανάγκασε τους διοργανωτές να σταματήσουν την ειδική διαδρομή.

Η Toyota επιβεβαίωσε ότι το πλήρωμα βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς βοήθεια και έχουν τις αισθήσεις τους, οδηγός και συνοδηγός, αλλά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω ελέγχους.

Μετά από αυτό το ατυχές περιστατικό, ο Σάμι Παχάρι με Toyota προηγείται στον αγώνα με διαφορά 46,4 δευτ. από τον ομόσταβλό του Όλιβερ Σόλμπεργκ, ενώ τρίτος ανέβηκε ο Έλφιν Έβανς, επίσης με Toyota, αλλά είναι πολύ μακριά, με 1 λεπτό και 36 δευτ. διαφορά.

Σημειώνω ότι το μεσημέρι ο Έβανς είχε κι αυτός σφοδρό ατύχημα, έκανε μεγάλη ζημιά στο Yaris, μπόρεσε να πάει στο σέρβις και οι μηχανικοί κατάφεραν να το επισκευάσουν ώστε να τρέξει στη συνέχεια.

Ο Αντριέν Φορμό με Hyundai βρίσκεται μόλις 4 δευτ. πίσω από τον Έβανς.

Αύριο έχουμε μόλις δύο ειδικές διαδρομές για το φινάλε ενός αγώνα με πολλά απρόοπτα, με τον Παχάρι να θέλει μάλλον συντηρητικά να κινηθεί, ώστε να κερδίσει στην πατρίδα του.

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