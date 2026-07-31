Τα χαρακτηριστικά των πρώτων υδρογονοκίνητων αυτοκινήτων Toyota Mirai που κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Αναφέρθηκα σε προηγούμενο άρθρο για τη χορήγηση από τη Motor Oil, των πρώτων δύο υδρογονοκίνητων αυτοκινήτων Toyota που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, προς τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και την Ολυμπία Οδό.

Η ενέργεια εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο TRIERES – Greek Hydrogen Valley, του οποίου συντονιστής είναι η Motor Oil, και αποτελεί μια ακόμα κίνηση για την ανάπτυξη της υδρογονοκίνησης στην Ελλάδα, ένα ομολογουμένως πολύ δύσκολο εγχείρημα.

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Πάντως, είναι γεγονός τα δύο πρώτα υδρογονοκίνητα επιβατικά, που -προς το παρόν- θα ανεφοδιάζονται με υδρογόνο στο μοναδικό πρατήριο που λειτουργεί στους Αγίους Θεοδώρους, της AVIN, η οποία προμηθεύεται υδρογόνου από την Βιέννη, με δικά της, ειδικά βυτία εφοδιασμένα με δεξαμενές.

Η Toyota Hellas συνέβαλε σημαντικά σε αυτή τη προσπάθεια, αρχικά πέρυσι φέρνοντας ένα Mirai για τις ανάγκες παρουσίασης του πρατηρίου, και τώρα, προχωρώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τις εγκρίσεις τύπου και την ταξινόμηση των πρώτων υδρογονοκίνητων αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά.

Ποια είναι όμως τα υδρογονοκίνητα Toyota Mirai, και πώς λειτουργούν; Σημειώνω ότι είναι απολύτων φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς η ενέργεια για την κίνηση του οχήματος, παράγεται από τη χημική αντίδραση του υδρογόνου με το οξυγόνο του αέρα, εκπέμποντας μόνο υδρατμούς.

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Το Toyota Mirai έχει μήκος 4,975μ., πλάτος 1,885μ., ύψος 1,470μ. και μεταξόνιο 2,920μ. Πρόκειται για ένα μεσαίου μεγέθους οικογενειακό αυτοκίνητο sedan, 5θέσιο, με βάρος περίπου 1.900 κιλά.

Στην καμπίνα φέρει διπλές οθόνες 12,3 ιντσών (κεντρική οθόνη αφής πολυμέσων και ψηφιακό πίνακα οργάνων), και προσφέρει ασύρματη ενσωμάτωση Apple CarPlay και Android Auto, μαζί με ασύρματο φορτιστή τηλεφώνου. Ουσιαστικά, δεν διαφέρει στο εσωτερικό από τα λοιπά συμβατικά ή ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Εκεί που διαφέρει, όμως, είναι στο κινητήριο σύστημα. Εφοδιάζεται με σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη που δίνει κίνηση στους πίσω τροχούς και παρέχει ροπή 300 Nm, χαρίζοντας επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 9,0 δευτερόλεπτα.

Επίσης, διαθέτει μια Συστοιχία Κυψελών Καυσίμου στερεού πολυμερούς ηλεκτρολύτη που παράγει 128 kW (172–182 hp), ενώ οι τρεις δεξαμενές υψηλής πίεσης χωρούν περίπου 5,6 κιλά συμπιεσμένου υδρογόνου, και βρίσκονται η μία κάθετα κάτω από τα μπροστινά καθίσματα, η άλλη παράλληλα με τα πίσω καθίσματα, και η 3η, η πιο μικρή, παράλληλα και κάτω από το χώρο αποσκευών.

Η αυτονομία κίνησης φτάνει έως 650 χλμ., κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει και περιαστική διαδρομή μέχρι να ανεφοδιαστεί στο μοναδικό πρατήριο που υπάρχει μέχρι στιγμής.

Η πίσω ανάρτηση είναι πολλαπλών συνδέσμων, συμβάλλοντας στην άνεση, και φέρει LED προβολείς, πίσω φώτα LED, και 19άρες ζάντες αλουμινίου.

Σε τεχνολογικά χαρακτηριστικά άνεσης, προσφέρει πανοραμική, περιμετρική κάλυψη με κάμερες, 4 θύρες USB, πλήρη πίνακα οργάνων, καθώς και ολοκληρωμένο πακέτο Toyota Safety Sense με συστήματα υποβοήθησης οδηγού.