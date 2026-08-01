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Είχαν πολλή δουλειά οι θεατές, να ξετουμπάρουν αυτοκίνητα στο ράλι Φινλανδίας του WRC

Πολύ δύσκολες στιγμές για Evans και Korhonen – Επικεφαλής του αγώνα παραμένει ο Ogier με Toyota
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Ο Σάμι Παχάρι κοντά στον Οζιέ
Δημήτρης Μπαλής
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Στην 3η ημέρα του ράλι Φινλανδίας, 10ο του πρωταθλήματος WRC, ο Σεμπαστιάν Οζιέ εξακολουθεί να προηγείται ενός αγώνα με πολλές ανατροπές.

Στις 4 ειδικές διαδρομές που έχουν γίνει σήμερα, ο Γάλλος, 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και οδηγός της Toyota, με μια μόλις κερδισμένη ειδική διαδρομή, παραμένει επικεφαλής του αγώνα με διαφορά 22,7 δευτ. του Σάμι Παχάρι.

Ο Φινλανδός οδηγός της Toyota, κι αυτός, που κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα στην κορυφαία κατηγορία, κέρδισε σήμερα δύο ειδικές διαδρομές και παραμένει ισχυρός αντίπαλος για τον Οζιέ.

Ο Έβανς, επικεφαλής της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, με Toyota, επίσης, Yaris GR Rally1, από εκεί που ήταν 5ος χθες στα μισά της ημέρας, και με τη βροχή που έπεσε οι οδηγοί που ήταν μπροστά από αυτόν έχασαν χρόνο, με αποτέλεσμα ο Ουαλός να βρεθεί 2ος, σήμερα προσπάθησε να πιέσει.

Κέρδισε την πρώτη ειδική διαδρομή της ημέρας, είχε πλησιάσει στα 11,6 δευτ. τον Οζιέ, όμως στην επόμενη ειδική διαδρομή έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να τουμπάρει, να πάθει μεγάλη ζημιά και να μπουν οι θεατές να τον βοηθήσουν να βγει από το χωράφι και φτάσει όπως όπως στον τερματισμό και στο σέρβις, όπου οι μηχανικοί του καλούνται να υπερβάλλου εαυτόν για να φτιάξουν το αυτοκίνητο.

Στην 3η θέση της γενικής κατάταξης ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, με Toyota κι αυτός, με πάνω από 1 λεπτό διαφορά από τον Οζιέ, εξαιτίας της χθεσινής βροχής, με το αυτοκίνητό του να βάζει νερά!

Στην 4η θέση ο Αντριέν Φορμό με Hyundai, στην 5η ο Έβανς, στην 6η ο Κατσούτα με Toyota, στην 7η ο ΜακΕρλιν με Ford Puma Rally1, και στην 8η ο Νεβίλ με Hyundai.

Τουμπάρισμα και εγκατάλειψη για τον Ρούπε Κόρονεν με Toyota Yaris WRC.

Σήμερα θα έχουμε ακόμα 4 ειδικές διαδρομές που πολλά θα κριθούν για την έκβαση του αγώνα.

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