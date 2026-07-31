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Το Audi Q9 είναι η νέα ναυαρχίδα της μάρκας με τα δακτυλίδια

Με υλικά υψηλής ποιότητας, ατομικά ηλεκτρικά καθίσματα στη δεύτερη σειρά, αυτόματες πόρτες, και μοτέρ υβριδικό diesel
Audi Q9 SUV
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Με το μεγαλύτερο SUV της μέχρι σήμερα, η Audi φέρνει τον αριθμό 9 για πρώτη φορά και επεκτείνει τη γκάμα των μοντέλων της.

Με μήκος 5,31 μέτρα, πλάτος 2,21 μέτρα, ύψος 1,81 μέτρα, με μεταξόνιο 3,14 μέτρα, είναι το μεγαλύτερο Audi όλων των εποχών. Το κάθετο μπροστινό του μέρος δίνει στο SUV μια δυναμική στάση με κάθετες μπάρες στο Singleframe, ενώ το εξωτερικό S line προσφέρει μια πιο σπορτίφ πινελιά. Ζάντες αλουμινίου έως 23 ιντσών ενισχύουν την παρουσία του νέου Q9, ενώ φέρει ράγες οροφής, ψηφιακούς προβολείς LED Matrix με μονάδα micro-LED, εξωτερικά ψηφιακά πάνελ OLED, καμπυλωμένα σε τρεις διαστάσεις χάρη στο εξαιρετικά λεπτό γυαλί, προηγμένα φλας και ψηφιακά πίσω φώτα OLED τρίτης γενιάς.

Audi Q9 SUV

Στην καμπίνα, το νέο Audi Q9 διαθέτει υλικά υψηλής ποιότητας και χωράει επτά επιβάτες. Οι οικογένειες θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι και τα τρία καθίσματα στη δεύτερη σειρά διαθέτουν σημεία στήριξης για παιδικά καθίσματα. Το Q91 διατίθεται προαιρετικά με έξι καθίσματα – προσφέροντας επιπλέον χώρο και ατμόσφαιρα business class. Και τα έξι καθίσματα είναι μερικώς ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα με προαιρετική λειτουργία θέρμανσης.

Audi Q9 SUV

Τα δύο ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα ατομικά καθίσματα στη δεύτερη σειρά αποτελούν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Στην τρίτη σειρά, η πλάτη κάθε καθίσματος διπλώνει ξεχωριστά με το πάτημα ενός κουμπιού. Στην πρώτη σειρά, το σπορ κάθισμα plus προσθέτει επίσης λειτουργίες αερισμού και μασάζ. Για πρώτη φορά, οι αυτόματες πόρτες προσφέρουν αυξημένη άνεση κατά την είσοδο και έξοδο από το όχημα.

Audi Q9 SUV

Επίσης, οι εκτεταμένοι αισθητήρες surround προστατεύουν από συγκρούσεις: ένα σύστημα ανίχνευσης εμποδίων σταματά την πόρτα εάν δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως. Ένας ηλεκτρικός μηχανισμός soft-close διασφαλίζει ότι οι πόρτες κλείνουν ομαλά. Οι αυτόματες πόρτες μπορούν να ανοίξουν και να κλείσουν εύκολα από πολλαπλά σημεία ελέγχου και εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής myAudi.

Audi Q9 SUV

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του εσωτερικού του Q9 είναι η μεγαλύτερη πανοραμική ηλιοροφή που έχει κατασκευαστεί ποτέ σε Audi, η οποία είναι στάνταρ. Διαθέτει γυάλινη επιφάνεια άνω των 1,5 τετραγωνικών μέτρων που μπορεί να ανοίξει διάπλατα ή να πάρει κλίση. Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την εναλλαγή της διαφάνειας και, για πρώτη φορά, τον φωτισμό της γυάλινης οροφής, της οποίας το χρώμα προσαρμόζεται στον εξατομικευμένο ατμοσφαιρικό φωτισμό.

Audi Q9 SUV

Το Q9 θα είναι διαθέσιμο στη Γερμανία με έναν κινητήρα diesel V6 3.0lt που αποδίδει 299 PS (220 kW) και ροπή 630 Nm. Σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές, η Audi θα προσφέρει επίσης μια έκδοση με 245 PS (180 kW) και 500 Nm. Ο κινητήρας ντίζελ V6 3.0lt με ήπια υβριδική τεχνολογία MHEV plus φέρει γεννήτρια επόμενης γενιάς που υποστηρίζει το σύστημα μετάδοσης κίνησης με έως και 24 PS (18 kW) επιπλέον ισχύ.

Το μοτέρ συνδυάζεται με 8άρι αυτόματο κιβώτιο tiptronic με γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων και μόνιμη τετρακίνηση quattro.

Στη Γερμανία οι τιμές ξεκινούν από 108.400 ευρώ για το Q9 TDI 299PS.

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