Στις 12-14 Σεπτεμβρίου η 31η Πανελλήνια Συγκέντρωση Κλασικής Μοτοσυκλέτας

Συνδιοργάνωση από την Ελληνική Λέσχη Φιλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας και το Ducati Club Hellas 1990
Δημήτρης Μπαλής

Η 31η Πανελλήνια Συγκέντρωση Κλασικής Μοτοσυκλέτας – 25η Melody Pipes, θα πραγματοποιηθεί 12-14 Σεπτεμβρίου στην Παλαιά Επίδαυρο.

Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση από την Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσυκλέτας και το Ducati Club Hellas 1990, με στόχο να συγκεντρώσει όλα τα μέλη και τους φίλους των δύο σωματείων.

Θα είναι ένα πλούσιο τριήμερο σε camping (όσοι το επιθυμούν μπορούν να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία), κοντά στο λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου, δίπλα στη Βυθισμένη Πολιτεία, σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, θα οργανωθούν τοπικές εκδρομές, διαγωνισμοί με μοτοπαιχνίδια, καλλιστεία και ο κλασικός, 25ο διαγωνισμός Melody Pipes.

Το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει άφθονη διασκέδαση με ζωντανή, ροκ μουσική.

