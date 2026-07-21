Περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερο όφελος τιμής για το Peugeot 2008

Ενα από τα πλέον επιτυχημένα B-SUV της ελληνικής αγοράς, το Peugeot 2008, διαθέτει, πλέον, στη γκάμα των κινητήριων συστημάτων τον νέας γενιάς κινητήρα βενζίνης Turbo 100.

Πρόκειται για έναν 3κύλινδρο κινητήρα 1.199 κ.εκ., που αποδίδει 101 ίππους στις 5.500 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 205 Nm από τις μόλις 1.750 σ.α.λ. Η λειτουργία βάσει του κύκλου Miller και η υψηλή σχέση συμπίεσης, συμβάλλουν στη βελτίωση της θερμοδυναμικής απόδοσης, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσω του προγράμματος PEUGEOT NOW!, η έκδοση βενζίνης Style Plus διατίθεται από 21.400 ευρώ, ενώ η έκδοση Allure προσφέρεται από 22.400 ευρώ, έχοντας σε εξοπλισμό, μεταξύ άλλων: Adaptive Cruise Control, PEUGEOT i-Cockpit με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών, Connected Navigation 3D, σύστημα ορατότητας με κάμερες 360 μοιρών, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί (Keyless Entry & Start), ασύρματη φόρτιση smartphone, σύστημα επόπτευσης τυφλού σημείου (Blind Spot Detection), πίσω φιμέ κρύσταλλα και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών.

Παράλληλα, εξακολουθούν να διατίθεται οι εκδόσεις PEUGEOT 2008 Hybrid 110 και 145 με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCS6, με σημαντικό όφελος έως 2.500 ευρώ, έχοντας το χάρισμα της αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης σε αστικές συνθήκες.