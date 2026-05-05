Στους κορυφαίους εισαγωγείς του ομίλου Geely, παγκοσμίως, η GEO Mobility

Το 2025 ήταν η χρονιά που η GEO Mobility, θυγατρική της πολυεθνικής Union Group (επίσημος εισαγωγέας των Toyota, Lexus, Geely, Zeekr και Farizon), εισήγαγε την Geely στην Ελληνική αγορά.

Μετά από λίγους μήνες ήρθε η σειρά και της Zeekr, της πιο σπορ μάρκας, να λανσαριστεί με μεγαλύτερη γκάμα μοντέλων.

Το 2025 η Geely πούλησε 136 αυτοκίνητα και ακόμα 22 η Zeekr, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η πρώτη πούλησε 75 αυτοκίνητα και η δεύτερη έφτασε 32, κυρίως μέσω του Leasing.

Για την ομαλή διείσδυση στην ελληνική αγορά, η GEO Mobility έλαβε διάκριση στο Geely Auto International Business Partner Conference, που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, με τη συμμετοχή συνεργατών και εισαγωγέων από όλο τον κόσμο.

Η διοργάνωση αποτέλεσε μια κορυφαία διεθνή πλατφόρμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας και στρατηγικής, αναδεικνύοντας το όραμα του ομίλου για το μέλλον της αυτοκίνησης.

Με βασικούς άξονες το «Redefining the future of mobility» και το «Enabling a better life through technology», ο όμιλος Geely επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ένα βιώσιμο και τεχνολογικά προηγμένο μέλλον κινητικότητας.

Η GEO Mobility κατέκτησε τη 2η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία Global Outstanding Importer Category, ενώ διακρίθηκε και με το Electric Vehicles Sales Excellence Award (NEV Sales Contribution).