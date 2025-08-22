Συζητήσεις Mercedes και BMW για συνεργασία αμοιβαίας χρήσης κινητήρων βενζίνης

Μια συνεργασία ανάμεσα σε δύο κορυφαίους Γερμανούς κατασκευαστών αυτοκινήτων, όπως η Mercedes – Benz και η BMW δεν είναι απίθανο να συμβεί.

Σύμφωνα με γερμανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης, όπως το Manager Magazin και το Autocar, οι δύο εταιρείες συνομιλούν σε επίπεδο κορυφής, με τα δυο υψηλότερα στελέχη τους, τους προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους, προκειμένου να διερευνήσουν μια συνεργασία που αφορά αρχικά την αμοιβαία χρήση κινητήρων.

Είναι αλήθεια ότι στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία η κατάσταση δεν είναι ρόδινη και ειδικά στην ευρωπαϊκή. Τα κόστη παραγωγής έχουν ακριβύνει λόγω και των ακριβών πρώτων υλών, με αποτέλεσμα η πίεση από την Κίνα, που φέρνει φθηνότερα αυτοκίνητα παρά τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά και οι δασμοί στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που έχει επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ στις ΗΠΑ, καθιστούν την κατάσταση δύσκολη.

Επιπλέον, η απόφαση της Ευρώπης να προχωρήσει -πρώτη από όλες τις ηπείρους- στην πλήρη ηλεκτροκίνηση, θέτοντας μάλιστα και ορόσημα το 2030 και το 2040, ανάγκασε τους Ευρωπαίους κατασκευαστές να δαπανήσουν δισεκατομμύρια ευρώ για τη μετατροπή εργοστασίων που θα παράγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στην εξέλιξη των οχημάτων και των μπαταριών τους, προχωρώντας, μάλιστα, και σε διαδικασίες ανακύκλωσης υλικών.

Οι γερμανικές μάρκες, βλέποντας ότι η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης δεν έχει το ρυθμό που περίμενε η ΕΕ, με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα να βρίσκονται στο 15,6% των πωλήσεων, πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια να δοθεί παράταση στη χρήση κινητήρων εσωτερικής καύσης. Και το πέτυχαν.

Και αφού τα εργοστάσια θα συνεχίσουν για αρκετό καιρό ακόμα να παράγουν θερμικά αυτοκίνητα, που είναι και πιο φθηνά, ενώ και πολλές κυβερνήσεις αδυνατούν να συνεχίσουν επιδοτούμενες πολιτικές αγοράς ηλεκτρικών, βρήκαν την ευκαιρία Mercedes – Benz και BMW να ξεκινήσουν συζητήσεις συνεργασίας.

Η μείωση του κόστους ανάπτυξης είναι ο προφανής στόχος, με τη Mercedes – Benz να τοποθετείται σε επίπεδο τιμών μοντέλων πιο ψηλά από τη BMW.

Η συνεργασία θα μπορούσε να οδηγήσει τη Mercedes στη χρήση του τετρακύλινδρου κινητήρα της BMW για τα plug-in hybrid μοντέλα επόμενης γενιάς, που φέρουν θερμικό κινητήρα και ηλεκτρομοτέρ και μεσαίας χωρητικότητας μπαταρία που χαρίζει αρκετά χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας για καθημερινή χρήση.

Η νέα γενιά βενζινοκινητήρων της BMW, που πληρούν τις προδιαγραφές ρύπων Euro7, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μοντέλα της Mercedes, από την CLA έως τις GLA, GLB, C-Class, E-Class και GLC έως την επερχόμενη «Little G».

Παράλληλα, η Mercedes σταδιακά εισάγει τον νέο υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο κινητήρα 1.5lt, ο οποίος αναπτύχθηκε εσωτερικά στη Γερμανία, αλλά παράγεται στην Κίνα από την Horse, μια κοινοπραξία μεταξύ της κινεζικής Geely και της Renault, για να καταλάβουμε τι γίνεται σε επίπεδο συνεργασιών παγκοσμίως.

Ο κινητήρας αυτός ήδη προσφέρεται στη νέα CLA, με τρεις εκδόσεις ισχύος: 136, 163 και 190 ίππους, και συνδυάζεται με ένα 8άρι αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη που φιλοξενεί έναν ηλεκτροκινητήρα 27 ίππων.

Το μοτέρ αυτό είναι κατάλληλο για ήπια υβριδική τεχνολογία, αλλά όχι -προς το παρόν- για plug-in hybrid κι έτσι το κενό που δημιουργείται θα μπορούσε να καλύψει ένας κινητήρας BMW, υπερτροφοδοτούμενος 2λιτρος, τετρακύλινδρος, που χρησιμοποιείται σχεδόν σε κάθε τρέχουσα σειρά μοντέλων BMW και MINI.

Πιθανότατα θα παραχθεί σε εργοστάσιο στο Steyr της Αυστρίας, και ίσως σε εργοστάσιο των ΗΠΑ, για την αποφυγή δασμών.