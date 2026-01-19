Τα κορυφαία μοντέλα του 2025 σε αξιολόγηση ασφάλειας

Όπως συνηθίζει στις αρχές μιας χρονιάς, ο ανεξάρτητος οργανισμός διενέργειας δοκιμών πρόσκρουσης, EuroNCAP, ανακοινώνει τα 5στερα μοντέλα που ήταν τα κορυφαία σε επιδόσεις στην κατηγορία τους, για την προηγούμενη χρονιά.

Έτσι, λοιπόν, το 2025 το Mini Cooper E ήταν κορυφαίο στα αυτοκίνητα City και Supermini.

Το ηλεκτρικό μοντέλο του ομίλου BMW, είχε βαθμολογία: 89% στην προστασία των ενήλικων επιβατών, 87% στην προστασία των παιδιών, 77% στην προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου (πεζοί, δικυκλιστές), και 79% για τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Στην κατηγορία Large Family Car, πρώτο ήταν το ηλεκτρικό Tesla Model 3, το οποίο πήρε επιμέρους βαθμολογία: 90%, 93% 89% και 87%.

Στα Small SUV ένα ακόμα αμερικανικό ηλεκτρικό μοντέλο, το Tesla Model Y πήρε την πρωτιά, έχοντας βαθμολογία: 91%, 93%, 86% και 92%.

Στα Executive Car, το ηλεκτρικό Polestar 3, το οποίο δεν πωλείται στην Ελλάδα, έλαβε βαθμολογία: 90%, 93%, 79% και 83%.

Καταλήγοντας, στα Large SUV, πρώτο ήταν το ηλεκτρικό smart #5, με βαθμολογία: 88%, 93%, 84%, και 92%