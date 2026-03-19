Τα συστατικά πίσω από την επιστροφή της Ford στην Formula 1

Ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό και δη τη Formula 1, είναι η επιστροφή της Ford στην κορωνίδα των σπορ.

Η συνεργασία για τις μονάδες ισχύος με τη Red Bull, ανοίγει ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στην αμερικανική εταιρεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο περιθώριο του Grand Prix Αυστραλίας, του πρώτου αγώνα της χρονιάς, ο Bill Ford, εκτελεστικός πρόεδρος της Ford, αποκάλυψε ποια ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόφαση της εταιρείας να επιστρέψει στη Formula 1: «Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης απόφασης με στόχο να ενισχύσουμε το γεγονός ότι είμαστε μια εταιρεία με αγωνιστική παράδοση. Και ήταν φυσικό να το κάνουμε στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που είναι η Formula 1, ακριβώς όπως επιστρέφουμε στο Le Mans».

Για τον ίδιο, η εμπλοκή της Ford στους αγώνες δεν περιορίζεται μόνο στην πίστα: «Τα δίνουμε όλα για όλα, σε αγώνες εκτός δρόμου, στις πίστες, παντού, όπου μπορούμε. Όλοι αγαπάμε τους αγώνες, όλοι αγαπάμε να κερδίζουμε, και αυτό είναι υπέροχο για τη μάρκα. Η δημιουργία της Ford Racing έχει να κάνει με το να φέρει όλα αυτά πολύ πιο κοντά στον πελάτη», πρόσθεσε ο Bill Ford, καταδεικνύοντας το γεγονός ότι η αγωνιστική κουλτούρα συνδέεται με κάθε πτυχή της εταιρείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός όμως από τα παραπάνω, η επιστροφή της Ford στην Formula 1 έχει αντίκτυπο και στους ανθρώπους της εταιρείας. Ο Bill Ford τόνισε: «Η Ford έχει να κάνει με το πάθος – το πάθος που έχουν οι εργαζόμενοί μας για την εταιρεία, το πάθος που έχουν οι αντιπρόσωποί μας για την εταιρεία και το πάθος που έχουν οι πελάτες μας για την εταιρεία μας. Η εταιρεία μας γεννήθηκε στην πίστα και φέτος γιορτάζουμε 125 χρόνια αγωνιστικής ιστορίας. Μεγαλώσαμε με τις ιστορίες των θρυλικών νικών των Ford GT40 τη δεκαετία του 1960. Αυτές οι ιστορίες είναι η απόδειξη ότι όταν εστιάζουμε σε κάτι, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να πετύχουμε», είπε ο Will Ford.

Ο Nick Ford, διευθυντής Εταιρικής Στρατηγικής της Ford, έβαλε και την επιχειρηματική παράμετρο, λέγοντας: «Η ενασχόληση με τους αγώνες έχει μετατραπεί από κάτι που απλώς ήταν ένα τμήμα στην εταιρεία μας σε έναν πραγματικό επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό παράγοντα διαφοροποίησης. Και το τμήμα αυτό συνεχίζει να μεγαλώνει. Η Ford Racing προβάλλει την εταιρεία μας με τρόπους που προσελκύουν νέο κοινό καθώς και πιθανούς συνεργάτες που σχετίζονται με άλλα τμήματα της επιχείρησης μας».

Η συνεργασία με την Red Bull, όπως εξήγησε ο Will Ford, γενικός διευθυντής της Ford Racing, δεν περιορίζεται στις πίστες: «Το πρόγραμμα και η συνεργασία μας στην Formula 1 είναι προφανώς το κόσμημα της συνεργασίας μας με την Red Bull, αλλά μόλις αρχίσαμε να διερευνούμε όλα όσα μπορούμε να κάνουμε μαζί. Το να πούμε ότι η Red Bull είναι η «ιδιοφυΐα του μάρκετινγκ» είναι λίγο. Έχουν μια μοναδική προσέγγιση σε όλα όσα κάνουν».

«Η Red Bull μπορεί να φέρει ανθρώπους στο brand της μέσω της μοναδικής της προσέγγισης. Νομίζω ότι με αυτή τη συνεργασία που έχουμε με την Red Bull – γενικά, πέρα από την Formula 1 – και την πλατφόρμα που έχουμε με το κοινό της, η Ford παρουσιάζεται στους οπαδούς της με νέους τρόπους που δεν φανταζόμασταν ποτέ», εξήγησε ο Will Ford.