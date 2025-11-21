Tesla: Νέο κατάστημα στην Κηφισιά

Η Tesla μετακόμισε και από το Χαλάνδρι πήγε στην Κηφισιά, σε νέες εγκαταστάσεις, με αναβαθμισμένο χώρο.

Εκεί θα βρίσκεται η ανανεωμένη γκάμα των μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων της σειράς Model Y και του sedan Model 3.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, η Tesla επεκτείνει και διαφοροποιεί το δίκτυο test drive της σε όλη τη χώρα.

Οι δύο νέες τοποθεσίες αυτοεξυπηρέτησης για δοκιμαστική οδήγηση στην Ελλάδα βρίσκοντας στο Top Parks (Αχαΐα – ανοιχτά από 1 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου, και Fashion City Outlet (Λάρισα – ανοιχτά από 10 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου).

Τα οχήματα Tesla είναι σταθμευμένα και οι υποψήφιοι που θέλουν να οδηγήσουν τα μοντέλα, κάνουν κράτηση για την ώρα που προτιμούν online και ολοκληρώνουν τη διαδικασία check-in ψηφιακά.

Την προγραμματισμένη ώρα, η ομάδα της Tesla ξεκλειδώνει το όχημα εξ αποστάσεως και παρέχει ζωντανά βοήθεια εάν χρειαστεί.

Όλα αυτά γίνονται χωρίς την ανάγκη προσωπικού με φυσική παρουσία.