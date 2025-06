Tesla: Το Model 3 κινείται αυτόνομα σε Παρίσι, Ρώμη, Άμστερνταμ και Βερολίνο

Η αυτόνομη οδήγηση δοκιμάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο και αλλού επιτρέπεται, με την Tesla να συνεχίζει τις δοκιμές στην Ευρώπη, εν αναμονή της επερχόμενης κυκλοφορίας σε πελάτες.

Η Tesla έκανε επίδειξη των δυνατοτήτων του συστήματος Full Self Driving σε μερικά από τα πιο πολυσύχναστα σενάρια πραγματικών δρόμων της Ευρώπης.

Χαρακτηριστικά στο Άμστερνταμ, με ήπια κίνηση και πολλά ποδήλατα.

Στο πιο πολυσύχναστο Παρίσι με περισσότερο κυκλοφοριακό.

Και στη Ρώμη, στην ιστορική πόλη, με πολλούς μοτοσυκλετιστές.

Το τελευταίο εγχείρημα έγινε στους δρόμους του Βερολίνου.

Περνώντας από διάσημα αξιοθέατα του Βερολίνου, όπως η Πύλη του Βρανδεμβούργου και η Πλατεία Πότσνταμ, η οδήγηση συνεχίζεται στο κέντρο της πόλης με την έντονη κυκλοφορία, την φημισμένη περιοχή νυχτερινής ζωής Friedrichshain-Kreuzberg.

Σε αυτό το νέο βίντεο, δείτε πώς το Full Self Driving χειρίζεται με ασφάλεια αυτό το σενάριο, αντιδρώντας σε κοντινά οχήματα και μοτοσυκλέτες, πλοηγούμενο αποτελεσματικά και προσφέροντας στους επιβάτες μια ομαλή οδήγηση.

FSD Supervised in Berlin



… on its way to forage for artisanal aioli at Streetfood Thursday



Pending regulatory approval pic.twitter.com/FOQU4FRMVb