Tesla: Το Model Y και σε 7θέσια επιλογή

Μια ακόμα επιλογή για όσους θέλουν το Model Y και έχουν περισσότερα άτομα να μεταφέρουν, προσφέρει η Tesla.

Η αμερικανική μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία κατασκευάζει το Model Y που διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά, στο Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg της Γερμανίας, προσφέρει και μια 7θέσια επιλογή αλλά για την έκδοση Model Y Premium Long Range με τετρακίνηση, στην τιμή των 55.490 ευρώ, με αυτονομία έως 600 χλμ.

Η 7θέσια διάταξη είναι ιδανική για οικογένειες με τα παιδιά να κάθονται στην 3η σειρά καθισμάτων, που φέρει δύο πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα. Η πρόσβαση στην τρίτη σειρά είναι εύκολη χάρη στα κουμπιά εισόδου που υπάρχουν στη ράχη κάθε εξωτερικού καθίσματος της δεύτερης σειράς. Όταν πατηθούν, η δεύτερη σειρά γλιστρά προς τα εμπρός και αναδιπλώνεται, επιτρέποντας εύκολη είσοδο και έξοδο.

Το 7θέσιο Model Y έχει συνολική χωρητικότητα φορτίου έως και 2.094 λίτρα, με τα καθίσματα της δεύτερης και ης τρίτης σειράς αναδιπλωμένα. Στην 7θέσια διάταξη το πορτ-μπαγκάζ χωρά 381 λίτρα, ενώ στην 5θέσια με τα δύο καθίσματα της τρίτης σειράς αναδιπλωμένα, ο χώρος φτάνει στα 894 λίτρα. Επίσης, κάτω από το καπό χωρούν επιπλέον 116 λίτρα αποσκευών.

Σε εξοπλισμό, φέρει πανοραμική γυάλινη οροφή, ισχυρό ηχοσύστημα με 15 ηχεία και 1 subwoofer, οθόνη αφής 16 ιντσών, αεριζόμενα και θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα που συγχρονίζονται αυτόματα με τον έλεγχο κλιματισμού, οθόνη αφής 8 ιντσών στη δεύτερη σειρά των καθισμάτων για ψυχαγωγία, παιχνίδια και πρόσθετες λειτουργίες, ενώ για την τρίτη σειρά υπάρχουν δύο θύρες USB-C για τη φόρτιση κινητών συσκευών.