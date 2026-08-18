Nissan Qashqai 1.5 e-Power – Δοκιμή: Ένα ισορροπημένο αυτοκίνητο που βγάζει χιλιόμετρα

Το Qashqai αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση για τη Nissan. Το μοντέλο που δημιούργησε την κατηγορία των Crossover, πριν από περίπου 20 χρόνια, η οποία, πλέον, ενσωματώθηκε με τα SUV, ήταν αυτό που κράτησε «όρθια» την ιαπωνική μάρκα στη μετάβασή της στον εξηλεκτρισμό. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Κι αυτό επειδή όταν λιγόστεψε η γκάμα της Nissan, με την απουσία μοντέλων αιχμής όπως το Micra, αλλά και του Navara – στα pick-up μοντέλα που είχε κορυφαίες πωλήσεις – το Qashqai κράτησε ψηλά τη σημαία της μάρκας, και μαζί με το Juke τη διατήρησε στην επικαιρότητα. Το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο, είναι ότι μαζί με το Qashqai είδαμε και την εξέλιξη της τεχνολογίας e-POWER, η οποία πραγματικά είναι αξιομνημόνευτη στην 3η της γενιά. Μια τεχνολογία, η οποία με την φιλοσοφία «5 σε 1», την οποία δεν χρειάζεται να την αναλύσω σε βάθος με τεχνικές λεπτομέρειες που δεν ενδιαφέρουν τόσο τον οδηγό, αλλά το πώς αποδίδει και τι επιτυγχάνει, καταφέρνει να μειώνει κατά πολύ την κατανάλωση και τους ρύπους. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν περάσω στα οφέλη του κινητήριου συστήματος, θα σταθώ λίγο στη φυσιογνωμία του Qashqai, ένα καλοσχεδιασμένο αυτοκίνητο που συνεχώς ωριμάζει. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα πιο ισορροπημένα, σχεδιαστικά αυτοκίνητα, με σπορ χαρακτηριστικά, όπως οι τομές στις πόρτες, η πίσω αεροτομή και το τελείωμα του προφυλακτήρα που παραπέμπει σε διαχύτη, κρύβοντας επιμελώς και την απόληξη της εξάτμισης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τα LED φωτιστικά συνοδεύονται από λεπτά, μακρόστενα φώτα ημέρας, και μια κυψελοειδή, κλειστή μάσκα, έχοντας περσίδες χαμηλά για να ψύχεται το θερμικό μοτέρ. Η διχρωμία στην οροφή και στις κολόνες το καθιστά μοντέρνο, μαζί με τους μαύρους καθρέπτες, ενώ το χρώμιο στη γραμμή των παραθύρων, ταιριάζει με τις ράγες οροφής, αλλά και τις περίτεχνες ζάντες αλουμινίου.

Στην καμπίνα, η έκδοση δοκιμής Techna φέρει καπιτονέ δερμάτινη ταπετσαρία με αλκαντάρα στα καθίσματα (διάτρητα και θερμαινόμενα), στις πόρτες και στο ταμπλό, όπου συνυπάρχουν πλαστικά και ξύλινη επένδυση στο ταμπλό και στην κονσόλα. Δύο οθόνες 12,3 ιντσών η καθεμιά, για τα όργανα του οδηγού και για το σύστημα ενημέρωσης / ψυχαγωγίας, παρέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, με κάποιους φυσικούς διακόπτες να προορίζονται για το ηχοσύστημα, την κάμερα και τον κλιματισμό.

Στην κονσόλα, έξτρα διακόπτες αφορούν στο ηλεκτρικό χειρόφρενο, στο αυτόματο παρκάρισμα, στη λειτουργία e-Pedal, στη λειτουργία EV για αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, και στο D-Mode για τα προφίλ οδήγησης. Το άνοιγμα των θυρών κατά 90 μοίρες εξυπηρετεί πολύ στην πρόσβαση των επιβατών, ειδικά πίσω, ενώ δεν αποφεύγεται το τούνελ μετάδοσης που ενοχλεί αρκετά τα πόδια του μεσαίου επιβάτη.

Ωστόσο, γενικά η άνεση κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, με το πορτ-μπαγκάζ να είναι επίσης ευρύχωρο με 479 λίτρα όγκου. Μάλιστα, το πάτωμα ρυθμίζεται σε ύψος, μεταβάλλοντας τη χωρητικότητα.

Τώρα, όσον αφορά στο υβριδικό σύστημα e-POWER, έχει μια εν σειρά διάταξη, με ένα ισχυρό ηλεκτρικό μοτέρ σε βασικό ρόλο, ένα τρικύλινδρο turbo μοτέρ βενζίνης 1.5lt ισχύος 204 ίππων με 330 Nm ροπής, και μια μπαταρία ιόντων λιθίου 2,1kWh. Δηλαδή, ο θερμικός κινητήρας δεν μεταδίδει την κίνηση στους τροχούς, αλλά λειτουργεί ως γεννήτρια φορτίζοντας συνεχώς τη μπαταρία, ώστε να τροφοδοτήσει με ρεύμα το ηλεκτρικό μοτέρ, που είναι αυτό που μεταδίδει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς, μέσω ενός κιβωτίου μιας ταχύτητας / σχέσης. Η εξελιγμένη έκδοση του e-POWER είναι πολύ ελαφρύτερη από την προηγούμενη, κάτι που σημαίνει ότι είναι και πιο αποδοτική, ενώ και ο κινητήρας βενζίνης επιτυγχάνει πολύ υψηλή θερμική απόδοση 42%, κάτι που μεταφράζεται σε μειωμένη κατανάλωση. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Κι επειδή αναφέρθηκα σε αυτή, η Nissan δίνει μέση εργοστασιακή τιμή στα 4,7 λίτρα, ωστόσο διαπίστωσα τιμές πάνω από τα 6,0 λίτρα στα 100 χλμ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολλά, καθώς το αυτοκίνητο ζυγίζει λίγο πάνω από 1.600 κιλά.

Πάντως, είναι πολύ οικονομικό στη χρήση, και αν κινηθείς πολύ με το e-pedal, πατώντας τον διακόπτη στην κονσόλα, θα βγάλεις πολλά χιλιόμετρα σε αυτονομία με ένα γέμισμα, αγγίζοντας τα 846 χλμ. από ρεζερβουάρ 55 λίτρων. Το e-pedal χρειάζεται κάθε φορά που μπαίνεις στο αυτοκίνητο -εάν το θέλεις- να το ενεργοποιηθείς. Προσωπικά το θέλω συνεχώς, διότι μου αρέσει να οδηγώ κυρίως με το πεντάλ του γκαζιού, φθάνοντας μέχρι και την ακινητοποίηση αφήνοντας το πόδι μου από το γκάζι. Άσε που μαζεύει και περισσότερη ενέργεια στη μπαταρία κατά το φρενάρισμα. Κι αν το συνδυάσεις με το πρόγραμμα Eco στην πόλη, τότε θα δεις στον πίνακα κατανάλωση που θα τρίβεις τα μάτια σου.