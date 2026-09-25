Omoda 5 EV – Δοκιμή: Είναι ακόμα ένα κινεζικό ηλεκτρικό SUV;

Η Omoda κάνει αισθητή την παρουσία της στην ελληνική αγορά με επίκεντρο το 5.



To Omoda 5 EV καλύπτει τους 5 βασικούς πυλώνες για να αποτελεί μία ελκυστική και ολοκληρωμένη πρόταση. Είναι ποιοτικό, άνετο, ασφαλές, τεχνολογικά προηγμένο και αποδοτικό. Το παραπάνω πακέτο συνδυάζεται και με πλούσιο εξοπλισμό και λογική τιμή και έτσι έχουμε μία άκρως ενδιαφέρουσα επιλογή στην ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV.



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Θυμίζουμε πως η Omoda, μέλος του Ομίλου Chery, εκπροσωπείται στη χώρα μας από τον Όμιλο Emil Frey, στον οποίο ανήκουν και οι μάρκες Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα.



Η ηλεκτρική εκδοχή του Omoda 5 συνδυάζει την τεχνολογία, με την πρακτικότητα και τη λειτουργικότητα, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη μίας σύγχρονης οικογένειας, χωρίς να χρειαστεί να δώσει μία περιουσία για να το αποκτήσει στην απαιτητική εποχή που διανύουμε.



Σχεδιαστικά, το Omoda 5 EV υιοθετεί τη φιλοσοφία της μάρκας «Sporty, Fashionable, Futuristic» και διακρίνεται για τη σύγχρονη αισθητική του με καθαρές και δυναμικές γραμμές. Διαθέτει δυναμικό παρουσιαστικό και τα λεπτά εμπρός φωτιστικά σώματα κοσμούν την κλειστή μάσκα σήμα-κατατεθέν της ηλεκτρικής έκδοσης. Αντίστοιχα και το πίσω μέρος αποπνέει δυναμισμό, ενώ τα φωτιστικά σώματα που εκτείνονται σε όλο το πλάτος δημιουργούν μία πλουραλιστική αίσθηση. Η σχεδίαση του Omoda 5 συνδράμει και στην αεροδυναμική, με 0,28 Cd συντελεστή οπισθέλκουσας.



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Το Omoda 5 έχει μήκος 4.424 χλστ., πλάτος 1.830 χλστ. και ύψος 1.588 χλστ., ενώ το μεταξόνιο είναι 2.630 χλστ. και εξασφαλίζει ευρυχωρία στο εσωτερικό.

Ψηφιακό και ευρύχωρο

H πρώτη αίσθηση που αποκομίζουμε μπαίνοντας στο εσωτερικό είναι αυτή της πολυτέλειας και της σύγχρονης αισθητικής. Για την καμπίνα του Omoda 5 έχει γίνει επιλογή ποιοτικών υλικών, ενώ συναντάμε συνδυασμό μαλακών και πιο σκληρών πλαστικών στο πάνω μέρος του ταμπλό και στα πιο χαμηλά τμήματα αντίστοιχα.

Το εσωτερικό του Omoda 5 EV είναι ψηφιακό, μοντέρνο και η σχεδίασή του ακολουθεί την τάση της μόδας.

Το φινίρισμα και η συναρμογή είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ οι premium λεπτομέρειες, όπως οι δερμάτινες επενδύσεις και οι γυαλιστερές επιφάνειες επιβεβαιώνουν τη διάθεση της κινεζικής εταιρείας για ένα προσεγμένο αποτέλεσμα.



Η ψηφιακή τεχνολογία αναμενόμενα έχει τον πρώτο λόγο. Στο κέντρο του ταμπλό συναντάμε μία οθόνη αφής 12,3 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων και στο ρόλο του πίνακα οργάνων μία οθόνη επίσης 12,3 ιντσών. Αμφότερες υψηλής ευκρίνειας και ευανάγνωστες. Όσον αφορά το infotainment, έχει άμεση απόκριση, αλλά χρειάζεται χρόνος για να μάθεις τα μενού, ειδικά κάποιος που δεν έχει εξοικείωση με τέτοιου είδους τεχνολογίες.

Υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay, ενώ όπως μας έχουν συνηθίσει οι ασιατικής προέλευσης εταιρείες, ο εξοπλισμός είναι γενναιόδωρος ήδη από το βασικό πακέτο. Για παράδειγμα, ο αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, οι δύο ψηφιακές οθόνες, το τιμόνι των πολλαπλών λειτουργιών, η είσοδος χωρίς κλειδί και η κάμερα οπισθοπορείας προσφέρονται από την εισαγωγική έκδοση Comfort, ενώ η Premium εμπλουτίζεται με πολλά ακόμα καλούδια, όπως κάμερα υψηλής ευκρίνειας 360 μοιρών, head up display, θερμαινόμενο τιμόνι, ασύρματη φόρτιση smartphone, ηλεκτρικά, θερμαινόμενα (και οι πίσω) και αεριζόμενα καθίσματα, ατμοσφαιρικός φωτισμός, ηλεκτρική πανοραμική ηλιοροφή, 8 ηχεία Sony, ηλεκτρική πόρτα πορτ-μπαγκάζ, αντλία θερμότητας για τον κλιματισμό, κ.ά.



Η εργονομία συμπληρώνει τα περισσότερα… τικ, ενώ υπάρχουν φυσικοί διακόπτες για κάποιες βασικές λειτουργίες. Δε θα λέγαμε όχι στο χειρισμό του κλιματισμού μέσω κανονικών διακοπτών, ωστόσο, ο βαθμός δυσκολίας δεν ανεβαίνει ιδιαίτερα, καθώς είναι εύκολα διαθέσιμες στο βασικό μενού της οθόνης. Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες θήκες για μικρά ή μεγαλύτερα αντικείμενα, υπογραμμίζοντας την πρακτικότητα.

Όσον αφορά την ασφάλεια και τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, το Omoda 5 και πάλι παρουσιάζεται… υπεύθυνο και γενναιόδωρο από το βασικό εξοπλισμό. Διαθέτει 7 αερόσακους και έως και 20 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων, όπως Adaptive Cruise Control, σύστημα αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης, σύστημα υποβοήθησης τυφλών σημείων, προειδοποίησης αναχώρησης οχήματος και πολλά άλλα.

Το Omoda 5 ανήκει στην κατηγορία των C-SUV και είναι αρκετά ευρύχωρο συνολικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Omoda 5 έχει αποσπάσει πέντε αστέρια στις δοκιμές πρόσκρουσης του EuroNCAP.



Χωροταξικά, οδηγός και συνοδηγός έχουν πολύ χώρο μπροστά, ενώ στις πίσω θέσεις δύο επιβάτες μπορούν να μετακινηθούν με άνεση. Ο τρίτος θα φιλοξενηθεί με κάποιους περιορισμούς, ωστόσο η απουσία τούνελ βοηθάει στην πιο άνετη μετακίνηση. Ο χώρος για τα γόνατα είναι καλός και ακόμα πιο άνετος για το κεφάλι.

Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ αγγίζει τα 360 λίτρα (372 λίτρα η υβριδική έκδοση SHS-H), ένα νούμερο που το τοποθετεί οριακά στο μέσο όρο της κατηγορίας και… εξετάζει τις μινιμαλιστικές μας ικανότητες στα ταξίδια. Ωστόσο, το τετραγωνισμένο σχήμα βοηθάει πολύ στην τοποθέτηση των αποσκευών, όπως και το επίπεδο πάτωμα με αναδιπλωμένες τις πλάτες της πίσω σειράς καθισμάτων. Τέλος, το διπλό πάτωμα του χώρου αποθήκευσης μπορεί να γίνει το ιδανικό σημείο για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης, διευκολύνοντας την κατάσταση.

Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ δεν είναι το δυνατό σημείο του Omoda 5, ωστόσο, βοηθάει η τετράγωνη σχεδίαση και το διπλό δάπεδο.

Σημαντικά στοιχεία

Το αμιγώς ηλεκτρικό Omoda 5 (όπως και το υβριδικό) βασίζεται στην πλατφόρμα T1X της Chery. Η κίνηση στο Omoda 5 EV μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός σύγχρονου ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη που αποδίδει 204 ίππους και 340 Nm ροπής.



Το Omoda 5 των 1.785 κιλών από στάση αγγίζει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 7,8 δλ. και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 172 χλμ./ώρα.



Το σύνολο τροφοδοτείται από μπαταρία τεχνολογίας LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) με χωρητικότητα 61,1 kWh και εξασφαλίζει σε μεικτό κύκλο έως 430 χιλιόμετρα στην έκδοση Comfort και έως 402 χλμ. στην Premium με μία φόρτιση, σύμφωνα με την εταιρεία. Το νούμερο αυτό δεν απέχει από την πραγματικότητα, καθώς η μέση κατανάλωση που είδαμε στο trip computer δεν ξεπέρασε τις 16,5 kWh/100 χλμ. (15,5 kWh/100 χλμ. κατά WLTP), οδηγώντας σε πόλη, αυτοκινητόδρομο και επαρχιακό δρόμο.

Μέσα στην πόλη, το Omoda 5 αποδεικνύεται ιδιαίτερα οικονομικό με τη μέση κατανάλωση να φλερτάρει στο 16,5 kWh/100 χλμ., ενώ στον αυτοκινητόδρομο αναμενόμενα η κατανάλωση ανεβαίνει και κυμαίνεται από 18,5 έως 19,5 kWh/100 χλμ., αναλόγως την ταχύτητα.



Σχετικά με τη φόρτιση, το Omoda 5 χρειάζεται 28 λεπτά για το 30%-80% σε ταχυφορτιστή DC έως 80 kW, και 4,5 ώρες σε wallbox 7 kW.

Πίσω από το τιμόνι του ηλεκτρικού Omoda 5

Η θέση οδήγησης του κινεζικού crossover είναι ψηλή και αρκετά καλή και τα καθίσματα αναπαυτικά με μέτρια πλευρική στήριξη. Η ορατότητα εμπρός και στο πλάι είναι πολύ καλή, ενώ πίσω πιο περιορισμένη λόγω της σχεδίασης του αμαξώματος, κάτι που λύνεται με την κάμερα οπισθοπορείας.

Το Omoda 5 EV ξεκινάει μόλις επιλέξουμε τη θέση D στο κιβώτιο, χωρίς να χρειαστεί να πατήσουμε κουμπί εκκίνησης. Στον αστικό ιστό, είναι άνετο, αθόρυβο και ευκολοδήγητο. Η σωστή ρύθμιση της ανάρτησης και η επιλογή των πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα προσφέρει ποιοτικές μετακινήσεις, ενώ το ασιατικό C-SUV δεν επηρεάζεται από τις εγκάρσιες ανωμαλίες, παρά μόνο από τις πολύ έντονες.



Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας έχει τρία επίπεδα (όχι όμως one pedal drive) και βοηθάει με τη σειρά του στην αποδοτικότητα του αυτοκινήτου. Το ελαφρύ σε αίσθηση τιμόνι διευκολύνει μέσα στην πόλη.



Σε όποιο περιβάλλον κι αν κινηθήκαμε η εξαιρετική ποιότητα κύλισης έκλεψε τις εντυπώσεις. Το ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο με το αμιγώς ηλεκτρικό Omoda 5 είναι ευχάριστο και ξεκούραστο, ενώ η επιτάχυνση είναι γραμμική και άμεση από το πρώτο πάτημα του δεξιού πεντάλ. Οι προσπεράσεις πραγματοποιούνται με ασφάλεια και γρήγορα.



Στον επαρχιακό δρόμο, το Omoda 5 δεν είναι το αυτοκίνητο που θα προσφέρει οδηγικές συγκινήσεις, αλλά ευχάριστες διαδρομές. Η συμπεριφορά του είναι ουδέτερη και προβλέψιμη. Στο οδηγικό προφίλ Sport, το τιμόνι «βαραίνει» λίγο, αλλά παρέχει μέτρια πληροφόρηση, κάτι που συναντάμε συχνά-πυκνά στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Η ανάρτηση συνεργάζεται πολύ καλά με το πλαίσιο με αποτέλεσμα τις σωστές αντιδράσεις του αμαξώματος στις στροφές ακόμα και σε σβέλτο ρυθμό. Οι κλίσεις του αμαξώματος κάνουν αισθητή την παρουσία τους, χωρίς να φοβίζουν στο παραμικρό. Επιπλέον, το φαινόμενο της υποστροφής εμφανίζεται όταν ο οδηγός υπερβάλει ή υπολογίσει λάθος σε ολισθηρό οδόστρωμα, αλλά το μπροστινό μέρος επανέρχεται στο… σωστό δρόμο με λίγο φρένο. Το σύστημα πέδησης ανταποκρίνεται σωστά, συμπληρώνοντας την πολύ καλή εικόνα του Omoda 5 EV.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Omoda 5 προσφέρει ποιοτικές μετακινήσεις, αλλά όχι οδηγικές συγκινήσεις.

Κάλλιο 5 και στο χέρι!

Το C-SUV της Omoda αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση, με σύγχρονη αισθητική, premium αύρα, με έμφαση στην τεχνολογία και την οικονομία, φιλική συμπεριφορά στο δρόμο και με την ασφάλεια σε προτεραιότητα. Είναι νεανικό και παράλληλα ώριμο, πρόθυμο να βελτιώσει την ποιότητα μετακίνησης των ιδιοκτητών του.

Το Omoda 5 EV συμπληρώνει όλα τα κουτάκια για να αποτελεί μία ολοκληρωμένη σύγχρονη πρόταση.

Η τιμή του Omoda 5 EV ξεκινάει από 34.500 ευρώ και συνοδεύεται από 7ετή εγγύηση (ή 150.000 χλμ.) για τα μηχανικά μέρη και 8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία.