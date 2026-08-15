smart #3 Brabus – Δοκιμή: Έξυπνο και γρήγορο!

H smart μετά την κοινοπραξία Mercedes-Geely έχει επιστρέψει με διαφορετική φιλοσοφία και προσανατολισμό. Άφησε πίσω της τον αυστηρά αστικό χαρακτήρα και πλέον τοποθετείται στην αγορά με πρωταγωνιστικά στοιχεία την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση και τις αυξημένες διαστάσεις.



Έτσι, τα crossover #1 και #3 και το νεοφερμένο D-SUV #5 είναι προς το παρόν οι εκπρόσωποι της νέας πραγματικότητας, την οποία το ευρύ κοινό έχει αρχίσει να οικειοποιείται.



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Το smart #3, το οποίο βασίζεται στην εκδοχή «SEA ΙΙ» της πλατφόρμας «Sustainable Experience Architecture» του ομίλου Geely, είναι άμεσα συνδεδεμένο με το #1, αλλά αποτελεί τη μακρύτερη και φαρδύτερη… συνέχειά του σε coupe εμφάνιση, με μήκος 4.400 χλστ. και πλάτος 1.844 χλστ.

Το crossover της smart έχει ελκυστική εμφάνιση με καθαρές, σμιλεμένες γραμμές, μεγάλα φωτιστικά σώματα και τη χαρακτηριστική μάσκα «shark nose». Η κορυφαία τετρακίνητη έκδοση Brabus των 428 ίππων της δοκιμής μας απογειώνει την εμφάνιση του smart #3 με τα σπορ στοιχεία και το πιο… macho outfit με τους «πρησμένους» προφυλακτήρες, τη διακριτική αεροτομή οροφής και τους θόλους με τους τροχούς με τις 20άρες ζάντες.

Οι κόκκινες δαγκάνες στα φρένα με τους αεριζόμενους εμπρός-πίσω δίσκους μαρτυρούν ότι κάτι καλό συμβαίνει σε αυτή την έκδοση, ενώ το λογότυπο Brabus σε διάφορα σημεία του αμαξώματος το επιβεβαιώνει.



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Το σύνολο συμπληρώνει η πανοραμική θερμοαπορροφητική οροφή, η οποία συνδέει το εξωτερικό περιβάλλον με την καμπίνα του coupe crossover της smart και το αποτέλεσμα είναι μία φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αεροδυναμικός συντελεστής του #3 είναι 0,27cd.

Μέσα στο #3

Η καμπίνα του #3 είναι μοντέρνα, ποιοτική, προσεγμένη και ευρύχωρη με το ψηφιακό στοιχείο να έχει τον πρώτο λόγο, ενώ δε διαφέρει από αυτή του #1 σε σχεδίαση, ποιότητα και τεχνολογία.



Η αισθητική διαφορά του #3 Brabus από τις απλές εκδόσεις εντοπίζεται στις κλασικές κόκκινες πινελιές, όπως οι κόκκινες ζώνες ασφαλείας και αντίστοιχα οι ραφές στα διάφορα σημεία του εσωτερικού, όπως στο Alcantara τιμόνι, στα καθίσματα και στο ταμπλό.



Σχεδιαστικά μοντέρνα και πρακτική η καμπίνα του #3 και φυσικά hi-tech.

Επιπλέον, οι θήκες αποθήκευσης διαφόρων μικροαντικειμένων ενισχύουν την πρακτικότητα, όπως και το τούνελ ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό, όπου και εκεί επίσης μπορεί κάποιος να αποθηκεύσει πράγματα.

To digital περιβάλλον στο #3 υποστηρίζει αρμονικά η κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στις λειτουργίες του αυτοκινήτου. Χρειάζεται χρόνος εξοικείωσης για να αξιοποιήσει κάποιος πλήρως όλες τις λειτουργίες, ενώ… παλαιότερης γενιάς οδηγοί θα χρειαστεί να αλλάξουν mindset, καθώς μέχρι και οι εξωτερικοί καθρέπτες ρυθμίζονται μέσω της οθόνης, όπως συμβαίνει πλέον σε αρκετά premium αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα κυρίως κινεζικών καταβολών.



Επιπλέον, το digital στοιχείο υπογραμμίζει ο Full HD LCD ψηφιακός πίνακας οργάνων των 9,2 ιντσών μπροστά από τον οδηγό, καθώς και το head up display των 10,25 ιντσών.



Η smart συνεργάστηκε με την ECARX, μία εταιρεία εξειδικευμένη στην ενοποίηση λογισμικού και hardware, ενώ είναι εξοπλισμένο με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βελτιώνει τις εφαρμογές, καθώς και με προηγμένο σύστημα φωνητικών εντολών. Στο infotainment, το τσιτάχ άβαταρ του #3 είναι ο digital βοηθός και συνοδοιπόρος, καθώς αλληλοεπιδρά με τους επιβάτες και ανταποκρίνεται στις φωνητικές εντολές. Περισσότερα από το 75% των ηλεκτρονικών συστημάτων χειρισμού του αυτοκινήτου μπορούν να ενημερώνονται συνεχώς εξ αποστάσεως (Οver Τhe Αir).



Χωροταξικά, οδηγός συνοδηγός και δύο πίσω επιβάτες μπορούν να μετακινηθούν άνετα, ενώ με κάποιους περιορισμούς φιλοξενείται και τρίτο άτομο στις πίσω θέσεις. Οι αποσκευές τους τοποθετούνται στο πορτ-μπαγκάζ των 370 λίτρων, ενώ η διαθέσιμη χωρητικότητα εκτοξεύεται στα 1.160 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα.

Οι πίσω θέσεις είναι άνετες για δύο επιβάτες, ενώ με κάποιες υποχωρήσεις χωράει και τρίτο άτομο στη μέση.

Ο αποθηκευτικός χώρος των 370 λίτρων μπορεί να μεταφέρει τις αποσκευές μίας μικρής οικογένειας.

Η θέση οδήγησης είναι πολύ καλή και ρυθμίζεται εύκολα στους διαφορετικούς σωματότυπους, ενώ τα μονοκόμματα τύπου μπάκετ καθίσματα στηρίζουν εξαιρετικά συνολικά το σώμα.



Κίνηση, μπαταρία και φόρτιση

Το smart #3 Brabus εφοδιάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες συνδυαστικής απόδοσης 428 ίππων και 543 Nm ροπής. Η μπαταρία τεχνολογίας NMC, η οποία είναι τοποθετημένη στο δάπεδο του αυτοκινήτου, έχει χωρητικότητα 66 kWh (62 kWh η ωφέλιμη χωρητικότητα) και προσφέρει αυτονομία έως 415 χλμ., σύμφωνα με την εταιρεία.

Αναδυόμενες χειρολαβές για design και βελτιωμένη αεροδυναμική.

Σχετικά με τη φόρτιση, το C-SUV της smart χρειάζεται λιγότερο από 3 ώρες σε φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος AC 22 kW για το 10%-80% και 7,5 ώρες σε φορτιστή ισχύος 7,4 kW. Σε γρήγορο φορτιστή DC έως 150 kW απαιτούνται λιγότερο από 30 λεπτά για την ανάκτηση ενέργειας από το 10% έως το 80%.



Στο δρόμο

Το τετρακίνητο smart #3 Brabus των 1.910 κιλών… εκτοξεύεται θεωρητικά και πρακτικά, καθώς αγγίζει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.



Στην πράξη, έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε τέσσερα οδηγικά προφίλ (Eco, Comfort, Sport και Brabus) αναλόγως το περιβάλλον, τις συνθήκες, την περίσταση και την… όρεξή μας. Έτσι, μέσα στην πόλη κινηθήκαμε κυρίως με Eco για μέγιστη αποδοτικότητα, καθώς και Comfort, στον αυτοκινητόδρομο επιλέξαμε το Comfort και ενίοτε το προφίλ Brabus και στον επαρχιακό δρόμο δοκιμάσαμε το Sport και το Brabus.





Στο πρόγραμμα Brabus, η επιτάχυνση έρχεται άμεσα και ακαριαία, όταν πατάμε βαθιά το δεξί πεντάλ. Το πάτημα του ταχύτατου #3 είναι σταθερό και το επίπεδο πρόσφυσης υψηλό, χωρίς να νιώθεις το μπροστινό μέρος να «ψαρεύει». Το μεταξόνιο των 2.785 χλστ. κάνει ιδιαίτερα ευχάριστη την οδήγηση στο γρήγορο ρυθμό.



Στο προφίλ Brabus, χρειάζεται ομαλή και στρωτή οδήγηση, ώστε να αξιοποιήσεις τις δυνατότητες του αυτοκινήτου σε απαιτητικό ρυθμό. Το μπροστινό μέρος ακούει με ακρίβεια τις εντολές του οδηγού, ενώ σε περίπτωση υπερβολής, η υποστροφή θα κάνει την εμφάνισή της, κάτι που διορθώνεται με λίγο φρένο ή άφημα του δεξιού πεντάλ. Στην έξοδο της στροφής νιώθεις ελαφρώς τη συμμετοχικότητα του πίσω μέρους, ενώ τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν αργούν να εμφανιστούν γιατί η ασφάλεια προέχει της… διασκέδασης. Το πλαίσιο συνεργάζεται αρκετά καλά με την ανάρτηση (γόνατα MacPherson μπροστά και πολλαπλών συνδέσμων πίσω), ενώ οι κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές ενός επαρχιακού δρόμου είναι μικρές. Τα φρένα είναι ακούραστα και αποδοτικά, αν και όπως στα περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα η αίσθηση του πεντάλ χρειάζεται λίγο χρόνο να το συνηθίσεις.



Μέσα στην πόλη, ωστόσο, τα φρένα θα χρειαστούν ελάχιστα, καθώς η ανάκτηση ενέργειας (δύο ρυθμίσεις με χαμηλό και υψηλό επίπεδο) από την επιλογή του «S-Pedal» κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και επιβραδύνει ομαλά το αυτοκίνητο με το άφημα του δεξιού πεντάλ.



Τόσο μέσα στον αστικό ιστό όσο και το ταξίδι, διαπιστώνεις το εξαιρετικό επίπεδο της κύλισης, καθώς και το επίπεδο ηχομόνωσης. Η ανάρτηση απορροφά κάθε κακοτεχνία του δρόμου, ενώ δεν υπάρχουν «ξερές» αντιδράσεις στον πίσω άξονα λόγω της επιλογής των πολλαπλών συνδέσμων.

Στον τομέα της ασφάλειας, τo smart #3 διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης του οδηγού, ενώ έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία πέντε αστέρων της EuroNCAP.

Το συμπέρασμα

Το smart #3 με την υπογραφή του βελτιωτικού οίκου Brabus είναι ένα σύγχρονο και μοντέρνο, προηγμένο τεχνολογικά, σπορτίφ C-SUV. Κάνει πολύ καλή διαχείριση ενέργειας, γι’ αυτό και όταν δεν κινούμαστε σε… Brabus ρυθμούς, η μέση κατανάλωση χωρίς μεγάλη προσπάθεια είναι λογική. Η δική μας μέση κατανάλωση στο trip computer σε μεικτό κύκλο και σε διάφορες συνθήκες οδήγησης κυμάνθηκε από 17 έως 19 kWh/ώρα (17,6 kWh, κατά WLTP).

Το SUV coupe της smart έχει αφήσει πίσω του τον αμιγώς αστικό χαρακτήρα του παρελθόντος, αλλά χωρίς ταυτόχρονα να το αποκηρύσσει, προσαρμόστηκε στα δεδομένα του σήμερα και αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση που καλύπτει όλες τις ανάγκες και τις προτιμήσεις.



Η τιμή της κορυφαίας έκδοσης smart #3 Brabus ξεκινάει από 45.880 ευρώ, με όφελος τιμής 10.400 ευρώ από το smart bonus, όφελος απόσυρσης και κρατική επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.