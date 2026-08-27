Volkswagen ID.Buzz 7θέσιο 286 PS – Δοκιμή: Το αυτοκίνητο – μαγνήτης δίνει διαπιστευτήρια

Όπως και ο προκάτοχός του, το Bulli ή «κλούβα» που το λέγαμε στην Ελλάδα, έτσι και το τωρινό VW ID.Buzz, είναι ένα αυτοκίνητο που μαγνητίζει το βλέμμα. Η σύγχρονη εκδοχή ενός αυτοκινήτου που έγραψε ιστορία από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, ανήκει στην οικογένεια ID., με αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Το ID.Buzz, που διατίθεται σε 5θέσια έκδοση, σε Cargo για επαγγελματική χρήση, αλλά και σε 7θέσια έκδοση, είναι ένα αυτοκίνητο με πολλές αρετές που δύσκολα θα σε αφήσουν ασυγκίνητο. Οδήγησα πρόσφατα το 7θέσιο ID.Buzz και από αυτό που αντελήφθην, μάλλον θα ήθελαν να ήταν συνεπιβάτες οι περισσότεροι από αυτούς που με είδαν στο δρόμο. Το αυτοκίνητο δεν είναι εντελώς νέο στο μάτι, καθώς βρίσκεται σχεδόν μια τριετία στην αγορά, αλλά έχω την εντύπωση ότι συνεχώς δείχνει νέο, σαν να πρωτοκυκλοφόρησε τώρα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Είναι τέτοια η σχεδίαση που το διατηρεί φρέσκο, χωρίς να έχει δεχτεί πινελιές φρεσκαρίσματος, παρά μόνο ενίσχυση στο κινητήριο σύστημα, κάτι που λειτουργεί ευεργετικά. Όχι ότι οι 204 ίπποι ήταν λίγοι, αλλά τα 286 ηλεκτρικά άλογα το καθιστούν σπίρτο αναμμένο.

Η 7θέσια έκδοση βασίστηκε στην 5θέσια φυσιογνωμία, όμως είναι η σιλουέτα είναι μακρύτερη κατά 25εκ., αγγίζοντας τα 4,962μ. Ωστόσο, διατήρησε το μεγάλο πλάτος των 1,985μ., όμως και το ύψος… μπασκετμπολίστα των 1,93μ., με το μεταξόνιο να μεγαλώνει κι αυτό λόγω του αυξημένου μήκους κατά 25εκ., φτάνοντας στα 3,239μ. Οι κοντοί πρόβολοι, το ελαφρώς κεκλιμένο μπροστινό μέρος, το κάθετο πίσω, η επίπεδη οροφή, και το παραλληλόγραμμο σχήμα, καθιστούν το αυτοκίνητο μοναδικό σε εμφάνιση. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Και παρά το γεγονός ότι μάκρυνε, δε σου δίνει ογκώδη εντύπωση, σε βαθμό που να λες «που θα το πάω τώρα στην πόλη». Χαμογελαστό στην όψη, με περιπαιχτικά LED φωτιστικά που σε υποδέχονται φωτιζόμενα, στρογγυλό λογότυπο όπως παλιά, πλούσιες γυάλινες επιφάνειες, μεγάλο φινιστρίνι, και συρόμενες πλαϊνές πόρτες που ανοίγουν ηλεκτρικά μόλις αγγίζεις το χερούλι από την εσωτερική πλευρά, συνθέτουν ένα περιτύλιγμα σε μια ευχάριστη διχρωμία, με τη μεγάλη κάμερα για τα συστήματα ADAS να φιλοξενείται χαμηλά στον προφυλακτήρα. Η θύρα φόρτισης βρίσκεται στο δεξί πίσω φτερό, μια φωτεινή μπάρα ενώνει τα πίσω φωτιστικά, και η «γλυκιά» αεροτομή προσδίδει σπορ χαρακτήρα.

Η διχρωμία του αμαξώματος συνάδει με τον χρωματισμό της καμπίνας, με την υφασμάτινη ταπετσαρία (και με λίγο συνθετικό δέρμα), να είναι σε παστέλ απόχρωση. Τα σκληρά πλαστικά δένουν αρμονικά μεταξύ τους, αν και θα μπορούσε η εταιρεία να έχει μαλακά στο ταμπλό, και το τιμόνι από συνθετικό δέρμα εφοδιάζεται με διακόπτες αφής.

Όπως αφής είναι και η οθόνη πολυμέσων 12,9 ιντσών στη μέση του ταμπλό, που είναι σχεδιασμένο σε οριζόντια διάταξη για εκμετάλλευση χώρου και απλότητα. Από την οθόνη ρυθμίζεις όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, ενώ πάλι με αφή έχεις και διακόπτες για να ανοίγεις τις συρόμενες πόρτες. Πλήρης συνδεσιμότητα με smartphone, χωρίς δεύτερη σκέψη και αρκετά γρήγορο λογισμικό, σε βοηθούν να βρεις αυτό που χρειάζεσαι, και με ωραία γραφικά στα προφίλ οδήγησης: Eco, Comfort, Sport και Individual.

Μπορεί να μπερδευτείς λίγο με το άνοιγμα των παραθύρων από την πόρτα, καθώς υπάρχουν δύο διακόπτες για τα 4 παράθυρα, με έναν ακόμα που επιλέγεις τα εμπρός ή τα πίσω, τα οποία ανοίγουν συρταρωτά. Όσα μικροαντικείμενα κι αν έχεις θα χωρέσουν με τόσες θήκες παντού, ενώ στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων υπάρχουν και τραπεζάκια αεροπορικού τύπου με ανοίγματα για τη συγκράτηση πλαστικών ποτηριών καφέ, για παράδειγμα.

Θύρες USB-C θα βρεις άφθονες, στο ταμπλό αλλά και στις πόρτες, εμπρός και πίσω, με τον κλιματισμό να ρυθμίζεται ξεχωριστά και για τους πίσω επιβάτες.

Οι χειρολαβές στις μεσαίες κολόνες δεν είναι για να κρατηθείτε, όπως στα λεωφορεία, αλλά για να διευκολύνουν περισσότερο την έξοδο, καθώς υπάρχει κάπως μεγάλο κατώφλι στις πλαϊνές πόρτες.

Οι πλάτες των μεσαίων καθισμάτων αναδιπλώνουν ασύμμετρα κατά 60:40, χωρίς να δημιουργήσουν επίπεδο χώρο φόρτωσης, ούτε ενώνονται πλήρως με τις αναδιπλωμένες πλάτες των δύο πίσω καθισμάτων, που είναι για ενήλικες επιβάτες ακόμα με υψηλού αναστήματος. Κι εδώ έγκειται η ειδοποιός διαφορά: ότι πρόκειται για ένα πραγματικό 7θέσιο ενηλίκων, και όχι με 2 θέσεις για παιδιά στην 3η σειρά.

Και οι 7 επιβάτες μπορούν να απολαύσουν μεγάλους χώρους, με επίπεδο πάτωμα, καθώς η μπαταρία φιλοξενείται από κάτω. Το πορτ-μπαγκάζ, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, πίσω από την 3η σειρά καθισμάτων χωρά 306 λίτρα, αλλά αν διπλώσεις τα δύο τελευταία καθίσματα, και τα σύρεις πιο μπροστά, φτάνεις σε μια χωρητικότητα 1.340 λίτρων.

Όλοι οι επιβάτες κάθονται ψηλά, έχουν ελεύθερη θέα μπροστά, στο πλάι και πάνω, με μια μεγάλη γυάλινη ηλεκτρικά ανοιγόμενη οροφή που σκουραίνει ώστε να μην περνά η υψηλή θερμότητα του ήλιου, και να διατηρείς την καμπίνα πιο δροσερή. Τα 286 ηλεκτρικά άλογα τα νιώθεις με το χάιδεμα του πεντάλ του γκαζιού, χωρίς να…χλιμιντρίζουν, καθώς καλπάζουν αθόρυβα με 7,9 δευτ. στα 0-100, από 560 Nm άμεσης ροπής. Η επιτάχυνση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εκρηκτική, δεδομένου του βάρους του αμαξώματος που ξεπερνά τα 2.800 κιλά! Όμως δεν το χαρακτηρίζεις…υπέρβαρο, με αρκετά καλό χαμηλό κέντρο βάρους, και παρά το ύψος του δεν εμφανίζει περιττές κλίσεις στις στροφές.